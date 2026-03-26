Gennaro Gattuso spedisce Cambiaso in tribuna: il motivo dietro l'esclusione

È arrivata la prima notizia bomba dal ritiro della Nazionale. Andrea Cambiaso è stato escluso dai convocati per la prima partita dei playoff, quella contro l'Irlanda del Nord. L'esterno difensivo della Juventus assisterà alla partita della sua squadra dalla tribuna dello stadio di Bergamo. Un'esclusione che sa tanto di bocciatura. L'ex Genoa, infatti, a differenza di altri suoi colleghi - come Scamacca o Bastoni - non ha accusati problemi dal punto di vista fisica. La sua indisponibilità ha il sapore di una scelta tecnica. Una scelta pesantissima, quella di Gennaro Gattuso, soprattutto se poi la partita dovesse prendere una brutta direzione.

Ma non c'è da stupirsi. Non è più lo stesso Andrea Cambiaso che soltanto un anno fa era a un passo dal trasferimento al Manchester City di Pep Guardiola. Lo juventino sta vivendo un'annata a due facce. Tante, tantissime brutte prestazioni, come quella contro il Parma o contro il Lecce. Ma anche alcuni lampi del vero Cambiaso, come quello contro la Cremonese o contro il Pisa. Curiosamente l'azzurro è stato di nuovo accostato a una big: il Barcellona. E non è detto che il suo futuro potrebbe essere ancora a Torino. E difficilmente la Juventus si strapperebbe le vesti per trattenerlo alla Continassa vesto le cifre che stanno circolando in questi giorni. Dipenderà, ancora una volta, tutto da lui.