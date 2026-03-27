Paolo Bertolucci, il sospetto su Carlos Alcaraz: "Cosa gli è entrato in testa"

Paolo Bertolucci non usa giri di parole e nell’analizzare il momento di Carlos Alcaraz finisce per mettere a fuoco con durezza il peso che oggi accompagna ogni partita del numero uno del mondo. Negli studi di Sky Sport Tennis l’ex azzurro ha affrontato il tema partendo proprio dalle recenti difficoltà dello spagnolo, tornato a parlare più volte della pressione continua che vive chi occupa il vertice del ranking. Alcaraz da settimane insiste su un concetto preciso: chi è davanti sente addosso una sorta di caccia permanente, un bersaglio costante da parte di tutti gli avversari. Una sensazione che anche Jannik Sinner conosce bene dopo il lungo periodo trascorso al comando della classifica mondiale.

Secondo Bertolucci però i due stanno vivendo situazioni differenti, pur dentro una pressione simile: "Carlos e Jannik vivono tensioni diverse — premette —. Quando sei numero uno o numero due Atp e perdi due partite, come è accaduto a entrambi, la tensione si alza, è inevitabile”. Il punto centrale dell’analisi riguarda proprio il modo in cui Alcaraz starebbe assorbendo questo momento. Bertolucci spiega come nel tennis di altissimo livello bastino poche sconfitte per cambiare radicalmente l’atmosfera: "È come nello spogliatoio di una squadra — aggiunge — c’è armonia fino a quando si vince, poi quando perdi l’aria diventa meno leggera e qualcosa cambia perché quando perdi delle partite qualche domanda e qualche dubbio in testa ti viene e tutti questi sorrisi non li vedi più. Quando invece si vince lo spogliatoio è molto allegro".