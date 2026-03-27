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Paolo Bertolucci, il sospetto su Carlos Alcaraz: "Cosa gli è entrato in testa"

venerdì 27 marzo 2026
Paolo Bertolucci, il sospetto su Carlos Alcaraz: "Cosa gli è entrato in testa"

2' di lettura

Paolo Bertolucci non usa giri di parole e nell’analizzare il momento di Carlos Alcaraz finisce per mettere a fuoco con durezza il peso che oggi accompagna ogni partita del numero uno del mondo. Negli studi di Sky Sport Tennis l’ex azzurro ha affrontato il tema partendo proprio dalle recenti difficoltà dello spagnolo, tornato a parlare più volte della pressione continua che vive chi occupa il vertice del ranking. Alcaraz da settimane insiste su un concetto preciso: chi è davanti sente addosso una sorta di caccia permanente, un bersaglio costante da parte di tutti gli avversari. Una sensazione che anche Jannik Sinner conosce bene dopo il lungo periodo trascorso al comando della classifica mondiale.

Secondo Bertolucci però i due stanno vivendo situazioni differenti, pur dentro una pressione simile: "Carlos e Jannik vivono tensioni diverse — premette —. Quando sei numero uno o numero due Atp e perdi due partite, come è accaduto a entrambi, la tensione si alza, è inevitabile”. Il punto centrale dell’analisi riguarda proprio il modo in cui Alcaraz starebbe assorbendo questo momento. Bertolucci spiega come nel tennis di altissimo livello bastino poche sconfitte per cambiare radicalmente l’atmosfera: "È come nello spogliatoio di una squadra — aggiunge — c’è armonia fino a quando si vince, poi quando perdi l’aria diventa meno leggera e qualcosa cambia perché quando perdi delle partite qualche domanda e qualche dubbio in testa ti viene e tutti questi sorrisi non li vedi più. Quando invece si vince lo spogliatoio è molto allegro".

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Poi arriva il passaggio più netto, quello che fotografa davvero la condizione dei leader del circuito: "Qualsiasi giocatore che entra in campo e sfida il numero 1 o il numero 2 al mondo e lo batte si mette una tacca sulla racchetta che dura per tutto l’anno — ha proseguito Bertolucci —. Se sei numero 30 o 40 al mondo e batti Alcaraz o Sinner fai il colpo della stagione”. Infine il riferimento a Michelsen e alla fatica incontrata da Sinner: "Prendiamo Michelsen, ad esempio — ha concluso —, io sinceramente non l’ho mai visto giocare così bene. C’erano dei momenti in cui Sinner era letteralmente sovrastato dai suoi colpi. Alla fine, poi, la differenza dei valori in campo arriva ma battere l'americano per Jannik non è stato affatto facile".

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