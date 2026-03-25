Jannik Sinner mette mano all'orecchio? Paolo Bertolucci sbotta: "Come osi!"

Durante la vittoria al Miami Open contro Alex Michelsen, Jannik Sinner si è lasciato andare a un’esultanza insolita per il suo carattere sobrio: ha portato il dito all’orecchio e ha guardato verso le tribune, invitando il pubblico a farsi sentire, proprio come fa spesso il suo rivale Carlos Alcaraz. Un gesto che per lo spagnolo è stato più volte criticato come arrogante e provocatorio, e che ora ha sollevato polemiche anche nei confronti dell’italiano.
Paolo Bertolucci, su X, ha commentato con ironia tagliente: "Rimproveri pesanti a Sinner per aver osato mettere la mano all’orecchio dopo aver conquistato un punto fenomenale. Non oso pensare cosa dovrà subire quando perderà la partita". Molti tifosi, soprattutto sui social, hanno interpretato il gesto come una mancanza di rispetto verso l’avversario americano, ma chi segue Sinner da tempo sa quanto sia sempre corretto e rispettoso.
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Lo stesso tennista, dopo la partita, ha chiarito la sua mentalità da campione: "in alcuni momenti ha giocato meglio di me – ha ammesso -. Tratto ogni avversario allo stesso modo e ho grande riguardo per tutti". E ha aggiunto: "Se qualcuno gioca meglio, bisogna accettarlo".In rete la reazione è stata divisa: da commenti positivi come "finalmente Sinner si è lasciato andare!" e "era ora che uscisse il demone", fino a ironie e critiche più dure. Il vero nodo della discussione resta però il confronto con Alcaraz: quando era lo spagnolo a fare lo stesso gesto veniva spesso definito "sbruffone", mentre ora che lo fa Sinner molti si chiedono perché il giudizio cambi. La polemica continua a infiammare i social.