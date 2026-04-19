Jannik Sinner qualificato alle Atp Finals di Torino con 7 mesi d'anticipo

L'algoritmo complessissimo del ranking Atp non mente mai: e così Jannik Sinner si ritrova qualificato alle Atp Finals di dicembre già ad aprile, con 7 mesi d'anticipo. Incredibile, considerando che la partenza di questa stagione non è stata il massimo, con le dolorose sconfitte agli Australian Open e a Doha.

Nel momento della crisi, con Carlos Alcaraz che sembrava proiettato ad allungare e blindare il suo numero 1, ecco che il fenomeno di San Candido ha compiuto un nuovo miracolo sportivo. Si è allenato duramente, ha rivisto con i coach Cahill e Vagnozzi il suo gioco, limato i difetti (pochi, pochissimi) ed esaltato le qualità (tante, tantissime). E ha centrato un tris clamoroso: le vittorie a Indian Wells e Miami, il Double Sunshine, e poi nella "sua" Montecarlo, centrando peraltroil record delle vittorie consecutive senza concedere un set nei tornei Masters 1000. In particolare, il successo nel Principato sembra il preludio al cambio di passo sulla terra rossa. Per stessa ammissione di Sinner, l'obiettivo vero del 2026 è il Roland Garros, l'unico Slam che gli manca e forse teatro della sua più atroce delusione sportiva, il ko con Alcaraz al quinto set lo scorso anno.

Ora Carlos, infortunato, salterà sicuramente Barcellona e Roma e anche Parigi è in forse. Strada spianata per Jannik, che potrebbe scendere in campo a Madrid come allenamento di lusso prima di puntare agli Internazionali e allo Slam parigino. Nel frattempo, però, come riportala Gazzetta dello Sport può già brindare.

A Torino a fine anno, dove si è laureato campione nel 2024 e nel 2025, Sinner ci sarà. L'altoatesino è primo nella Race, la classifica che qualifica per il Masters finale per cui contano solo i risultati dell'anno solare. Manca solo l'aritmetica, ma è una formalità perché Sinner ha già accumulato un bottino che nelle ultime 5 stagioni ha sempre garantito l'accesso alle Finals. I punti sono 3.900, frutto degli 800 della semifinale in Australia, dei 100 dei quarti a Doha e dei 3000 dei tre Masters 1000 consecutivi vinti (Indian Wells, Miami e Montecarlo). Quasi impassibile, per il nono inclassifica, agguantarlo. Lo scorso anno il canadese Auger-Aliassime, ottavo, era arrivato alle Finals con 3.845 punti.