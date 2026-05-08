Milan, Giorgio Furlani nel mirino: perché il club rischia di sgretolarsi

La distanza più grande, oggi, non è quella in classifica, ma quella emotiva. Tra il Milan e i suoi tifosi si è aperta una frattura profonda, alimentata da mesi di delusioni e resa ancora più pesante dallo scudetto vinto dall’Inter e dalla corsa nerazzurra fino alla finale di Coppa Italia, dopo una vittoria contro la Lazio di Maurizio Sarri appare più che possibile.

Fino a poco tempo fa il bersaglio principale della contestazione era Gerry Cardinale, accolto a San Siro dai cori “Cardinale vendila”. Adesso però qualcosa è cambiato. La rabbia del popolo rossonero si sta spostando sempre più verso l’a.d. Giorgio Furlani, tanto che online cresce una petizione contro il dirigente del club, arrivata in poche ore a numeri enormi.