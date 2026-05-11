Foro Italico, lancio di un salame contro Jannik Sinner: clamoroso a Roma

Non si arresta la corsa di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo liquida in due set l'australiano Alexei Popyrin, reduce dai successi su Matteo Berrettini e Jakub Mensik, e si qualifica agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia dove lo attende il derby con il sorprendente Andrea Pellegrino. L'azzurro sul Campo Centrale del Foro Italico si impone 6-2, 6-0, in appena un'ora e cinque minuti di gioco, vincendo la 30esima partita consecutiva nei 1000, a -1 dal primatista Novak Djokovic (31). Sarà il primo confronto nel circuito maggiore tra Sinner e Pellegrino, che si sono affrontati nel 2019 nel Challenger di Santa Margherita di Pula con vittoria dell'altoatesino in due set.

"Partita molto solida, sono riuscito a giocare molto bene, vediamo la prossima partita come va, è speciale giocare a Roma. Andare agli ottavi è un buon risultato, sono contento di come ho gestito la partita perché c'era tanto vento", ha commentato Sinner al termine del match. "Sono partito bene anche perché Popyrin aveva messo poche prime in campo. Per noi italiani è un grande onore giocare in casa e più italiani vanno avanti nel torneo e meglio è. Gli ottavi con Pellegrino? Sara la prima volta sia per lui sia per me. E sicuramente avremo un italiano nei quarti", ha aggiunto il numero uno del mondo.