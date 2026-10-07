Zidane, la rosicata sull'Italia: "Quando affronti una squadra così..."

Zidane ancora non ha digerito il pari con l’Italia. La vittoria per 4-1 contro il Belgio ha chiuso il ciclo di Nations League, con i Bleus primi del girone a +3 sull’Italia, ma non ha cancellato dalla testa del c.t. francese le difficoltà incontrate contro gli Azzurri. Una partita in cui la Francia ha avuto il controllo del pallone senza riuscire, però, a trovare con continuità gli spazi per fare male. Un problema tattico che Zizou riconosce senza trasformarlo in una critica a Roberto Mancini: ”Affrontare una squadra che si chiude così, con questo ordine, è la cosa più difficile che ci sia", ha spiegato Zizou, sintetizzando il principale ostacolo incontrato dalla sua squadra.

Rabiot infanga l'Italia: "Cosa mi ha detto Zidane nello spogliatoio" Il pareggio tra Italia e Francia lascia valutazioni diverse nel dopo partita. Se per gli Azzurri il risultato appare coe...

Non si tratta di una bocciatura dell’atteggiamento italiano, ma il riconoscimento di quanto sia complicato scardinare una formazione capace di difendersi senza rinunciare completamente alla possibilità di ripartire. La Francia, nonostante il talento offensivo di Olise, Cherki e Doué, è rimasta spesso senza linee di passaggio pulite. Il vantaggio è arrivato soltanto grazie alla splendida punizione di Olise, mentre l’Italia è riuscita a proteggere gli spazi e a non farsi schiacciare completamente.

Bastoni fa piangere la Francia: "Sembrava una festa, ma..." Alessandro Bastoni è tra i protagonisti della nuova Italia di Roberto Mancini, reduce dal successo in Turchia e d...