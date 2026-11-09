Kimi Antonelli, sorpresa all'arrivo a Bologna. Ecco come è stato accolto

Il primo titolo Mondiale della carriera, poi quello costruttori con la Mercedes: in dieci giorni, Kimi Antonelli si è preso tutto. Il ventenne, diventato il più giovane a conquistare il tetto del mondo in Formula 1 e il primo italiano a farlo 73 anni dopo Ascari, ora potrà godersi qualche giorno di relax. Il prossimo impegno, infatti, sarà a Las Vegas nel weekend tra il 20 e il 22 novembre. Intanto, tornato nella sua Bologna, il classe 2006 ha ricevuto un'accoglienza trionfale. "Il personale di Enav saluta Kimi Antonelli, il nuovo campione del mondo di Formula 1. Grande Kimi", è il messaggio dalla Torre di controllo con cui è stato accolto, mentre il volo con a bordo il pilota della Mercedes era appena atterrato sulla pista dell'Aeroporto Guglielmo Marconi.