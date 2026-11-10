Libero logo
Abbonamento Digitale

51 anni e non saperlo

Si costituisce dopo 3 giorni di silenzio l'uomo che ha travolto in monopattino e ucciso il fisico Roberto Cervellati. E non è un ragazzino ubriaco...
di Lucia Espositomartedì 10 novembre 2026
51 anni e non saperlo

1' di lettura

51 anni o 15? Per un attimo abbiamo pensato a un errore di battitura, alle due cifre invertite nella fretta di dare la notizia. Ma a sbagliare eravamo noi. Ha proprio 51 anni l’uomo che, dopo tre giorni di silenzio, si è costituito dicendo che era lui alla guida del monopattino che ha investito e ucciso il fisico Roberto Cervellati su una ciclabile di Roma. Sarebbe stato meno spiazzante sapere che il conducente era un ragazzino, magari ubriaco o drogato, terrorizzato, incapace di assumersi le proprie responsabilità o ingenuamente convinto di poterla fare franca.

Cervellati, 92 anni, che era stato a capo di tante spedizioni tra i ghiacci dell’Antartide, è morto a due passi da casa sua, travolto dalle ruote di un mezzo che Parigi, giustamente, ha vietato (e che meriterebbe una rubrica a parte), guidato da chi ha l’età per sapere da tempo che quando travolgi un pedone ti fermi, anche se credi che non sia successo nulla di grave. Accusiamo gli adolescenti di non voler diventare grandi, ma ci sono adulti che restano adolescenti per sempre. Li chiamano adultescenti. Li puoi vedere su un monopattino e possono avere anche 51 anni.

tag
libera
roberto cervellati
roma
monopattino

L'incidente a Roma Morte del fisico Roberto Cervellati, si è costituito l'uomo che lo ha investito con il monopattino

Roma choc Roma, Roberto Cervellati morto travolto da un monopattino: tutti sconvolti, chi era la vittima

Tre punti Roma, Gasperini cala il tris all'Olimpico: Sassuolo travolto 3 a 0

ti potrebbero interessare

Meteo, l'incubo è cominciato. "Eventi estremi", la previsione di Giuliacci: chi sarà colpito

Meteo, l'incubo è cominciato. "Eventi estremi", la previsione di Giuliacci: chi sarà colpito

"Era uno di noi": vergogna a Palermo, Ballarò si ferma per questo funerale

"Era uno di noi": vergogna a Palermo, Ballarò si ferma per questo funerale

"Chi sbaglia paga": la bravata agli Uffizi costa cara. La maxi-multa per gli eco vandali

"Chi sbaglia paga": la bravata agli Uffizi costa cara. La maxi-multa per gli eco vandali

"Come uccidono le brave ragazze": ricina, cosa hanno trovato a casa Di Vita

"Come uccidono le brave ragazze": ricina, cosa hanno trovato a casa Di Vita