51 anni e non saperlo

51 anni o 15? Per un attimo abbiamo pensato a un errore di battitura, alle due cifre invertite nella fretta di dare la notizia. Ma a sbagliare eravamo noi. Ha proprio 51 anni l’uomo che, dopo tre giorni di silenzio, si è costituito dicendo che era lui alla guida del monopattino che ha investito e ucciso il fisico Roberto Cervellati su una ciclabile di Roma. Sarebbe stato meno spiazzante sapere che il conducente era un ragazzino, magari ubriaco o drogato, terrorizzato, incapace di assumersi le proprie responsabilità o ingenuamente convinto di poterla fare franca.

Cervellati, 92 anni, che era stato a capo di tante spedizioni tra i ghiacci dell’Antartide, è morto a due passi da casa sua, travolto dalle ruote di un mezzo che Parigi, giustamente, ha vietato (e che meriterebbe una rubrica a parte), guidato da chi ha l’età per sapere da tempo che quando travolgi un pedone ti fermi, anche se credi che non sia successo nulla di grave. Accusiamo gli adolescenti di non voler diventare grandi, ma ci sono adulti che restano adolescenti per sempre. Li chiamano adultescenti. Li puoi vedere su un monopattino e possono avere anche 51 anni.