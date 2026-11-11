Ilaria Salis, la rivelazione di Giovanni Donzelli: "Ha pronto il suo partito"

"Cuba, Albania, anarchici e pro pal. Ilaria Salis ha pronto il suo partito". A rivelarlo con un messaggio su X è Giovanni Donzelli, come anche riporta un retroscena del Giornale. Il deputato di Fratelli d'Italia parla di "alleanze da brividi", ma non aggiunge ulteriori dettagli. L'eurodeputata è stata eletta nelle file di Alleanza Verdi e Sinistra italiana a giugno dello scorso anno quando ha anche annunciato di aver preso la tessera di Sinistra italiana.

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"Ho deciso di chiedere la tessera di Sinistra Italiana, questa è la notizia - aveva spiegato -. Se io sono qui devo ringraziare Avs, quindi Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Ormai sono quasi due anni che lavoro all'interno del gruppo The Left e in questo periodo ho avuto modo di lavorare a stretto contatto con Sinistra Italiana, sia a Bruxelles sia sui territori. Quindi ho fatto questa scelta, perché credo che il nostro percorso debba andare avanti in maniera ancora più unita da questo momento in poi".

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Nota, tra le altre cose, la sua presenza a Cuba dal 17 al 21 marzo 2026, insieme al collega Mimmo Lucano e a una delegazione di attivisti, nell'ambito della missione umanitaria e della flottiglia civile "Nuestra América Convoy. Per non dimenticare poi la sua partecipazione a diverse manifestazioni a sostegno del popolo palestinese e contro le azioni militari a Gaza. Ha preso parte a cortei nazionali, inclusi quelli a supporto della missione umanitaria Global Sumud Flotilla.