In Onda, Pierpaolo Sileri gela Concita De Gregorio e David Parenzo: "Voghera? Anche io ho il porto d'armi"

Si parla del caso di Voghera a In Onda, dove i conduttori di La7 Concita De Gregorio e David Parenzo non fanno altro che sguazzare nella terribile vicenda che ha visto protagonista un assessore della Lega e un 39enne marocchino. Nel salotto si discute dei moniti di Enrico Letta sull’uso delle armi, quando Parenzo chiede a Pierpaolo Sileri ospite in studio: "Ma mica lei ha il porto d’armi?". "Sì, da quasi dieci anni", lo fulmina il sottosegretario alla Salute. E ancora, incalzato da Parenzo e la De Gregorio: "Ma come? Come ha fatto? Come si fa ad avere una pistola". "Sì - spiega il grillino - ho il porto d’armi per delle minacce ricevute negli anni passati nella mia vita da medico".

Esaustiva come spiegazione. Ma non per la conduttrice: "Quando l’ha preso? Da giovane?". "Sì da giovane, vi dico la verità la pistola è chiusa da anni in una cassaforte e io non ricordo nemmeno il numero. Non è infrequente che i medici vengono aggrediti e non è infrequente che qualcuno entri in sala operatoria e prima di entrare in sala operatoria dicono 'se mio figlio muore tu sei morto e la tua famiglia è morta', anzi i miei colleghi purtroppo molto spesso ricevono minacce così".

Poi la De Gregorio tocca il fondo: "Mi scusi ma che pistola ha? È piccola è media è grande? Me la può mimare?". Sileri sembra imbarazzato e fa il gesto con le mani per indicare la lunghezza dell’arma in suo possesso poi dice "è piccolina". La conduttrice lo riprende: "Eh insomma è media, non è piccolissima". "Ma no - tenta di uscire dall'argomento -, nemmeno me la ricordo. Neanche mia moglie lo sa". Una risposta che fa rizzare le orecchie alla De Gregorio: "Ah non lo sa sua moglie? Beh adesso lo saprà".

