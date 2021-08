Immigrazione, l'affondo di Salvini alla vigilia del semestre bianco: "Gli sbarchi? Difficile sostenere un governo così..."

02 agosto 2021 a

"Sostenere un governo che accetta gli sbarchi sarebbe un problema per noi della Lega": Matteo Salvini sgancia questa bomba a un solo giorno dall'inizio del semestre bianco, gli ultimi sei mesi del mandato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un momento particolare nel quale le Camere non possono essere sciolte. Durante la festa del partito a Cervia, il capo del Carroccio è stato molto chiaro: "Ci sono ottocento clandestini su navi straniere in acque straniere e non vorrei che sbarcassero in Italia. Ho scritto a Draghi e gli ho detto che entro agosto il problema va risolto. Se Lamorgese non è in grado di risolverlo ne prenda atto e ne tragga le conseguenze".

Il leader leghista, poi, ha risposto anche al presidente del Coni Giovanni Malagò, che - dopo la vittoria di Marcell Jacobs nei 100 metri e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto a Tokyo 2020 - aveva parlato di ius soli sportivo: "Sono strafelice per le medaglie di due straitaliani come Jacobs e Tamberi, ma lo ius soli non c'entra nulla". Per provare a placare la discussione su un possibile addio di Giancarlo Giorgetti, inoltre, Salvini da Cervia ha spiegato: "Non me ne andrò prima di averlo incontrato, così non direte più che non ci parliamo".

Il segretario della Lega, poi, si è detto contento delle parole di Silvio Berlusconi, che sabato scorso durante il duetto Salvini-Vespa è intervenuto al telefono per dire che mai il centrodestra è stato così forte da quando lo rappresenta il caro amico Matteo. E che Lega e Forza Italia saranno "il cuore pulsante" di un'alleanza destinata a diventare sempre più stretta fino alla fusione.

