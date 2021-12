Gratta e Vinci a Pordenone, il migrante compra un biglietto da 1 euro: vittoria choc, ecco quanto ha incassato

04 dicembre 2021 a

Ha acquistato un biglietto del Gratta e Vinci da 1 euro e ne ha vinti ben 70mila. Chi è il fortunato? Un giovane migrante, 34 anni, di origini nigeriane. L'uomo in passato ha dovuto affrontare alcuni problemi di salute mentre adesso è disoccupato, sposato e con due figli. La dea bendata ha baciato il bar della Stazione di Casarsa in provincia di Pordenone, regalando al giovane una vincita non di poco conto. Il biglietto in questione, in particolare, è il “Super 7 e mezzo”.

A confermare la notizia è stato il titolare del locale, Ermes Franzon, che ha visto con i propri occhi e verificato attentamente la vincita legata al biglietto Gratta e Vinci. Il proprietario, quindi, ha spiegato che la somma è andata a un ragazzo umile, che vive in città ormai da un anno con sua moglie e i suoi due figli. Confermato pure il fatto che in passato abbia avuto dei problemi di salute e che attualmente sia senza un lavoro.

Altra vittoria importante è stata registrata a Venezia, dove un giocatore ha vinto una somma da far girare la testa spendendo solo 5 euro. Il biglietto in questione è "Turista per sempre" e prevede una rendita mensile per 20 anni suddivisa in 300mila euro subito, 6mila euro al mese per 20 anni e un bonus finale di 100mila euro.

