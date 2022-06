Matteo Salvini, "telefonini ne abbiamo?": i naufraghi sbarcano così, la sinistra insulta il leghista

23 giugno 2022 a

Un post destinato a far discutere quello che Matteo Salvini ha pubblicato su Twitter. Qui il leader della Lega ha diffuso una foto che ritrae numerosi immigrati in arrivo sulle coste italiane. Diversi intenti a fotografare o fotografarsi. Da qui il commento: "'Naufraghi' sbarcano a Messina. Telefonini ne abbiamo??". Raggiunto da Rtl 102.5 l'ex ministro dell'Interno ha precisato: "Stiamo accogliendo centocinquantamila bimbi e donne dall'Ucraina, questi sono profughi veri in fuga da una guerra vera, ben diversi da quelli che sbarcano a migliaia sulle coste calabresi, pugliesi e siciliane con il telefonino e le scarpette da tennis".

Eppure lo scatto ha indignato la sinistra. A intervenire per primo il deputato del Pd Filippo Sensi definendo "la distinzione tra profughi veri e profughi col telefonino fatta e ripetuta da Salvini" una cosa "semplicemente schifosa". Con lui sono diversi gli utenti che hanno replicato al post. Tra questi c'è chi scrive: "10 persone vestite alla bene meglio e 2 telefonini visibili, ...ma che post è, boh? Non credo si questo il modo giusto di far capire l'immigrazione illegale".

E ancora: "Voi non state bene. Perché hanno 2 telefonini mezzi sgangherati allora vuol dire che si mettono su un gommone di notte al buoio così per il gusto di venire qui a fare aperitivi. Dove andremo a finire! Pure il post ci ha fatto". Eppure sono altrettante le persone che invece difendono il leader leghista, ricordando gli sbarchi con tanto di cagnolino a seguito.

