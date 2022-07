Roma, sassi e bastonate tra immigrati. Salvini: "Pd, vergogna". Il video-choc

09 luglio 2022 a

Ormai in Italia se ne vedono di ogni, anche che due uomini si picchino in mezzo alla strada. È successo a Roma, dove due stranieri si sono affrontati in via Marsala, a ridosso della stazione Termini. A diffondere il video Matteo Salvini. Nel filmato si vedono i due a torso nudo, uno intento a lanciare sassi e l'altro a cercare di colpirlo con un bastone. Il tutto nel bel mezzo della strada con le auto costrette a fare lo slalom.

"Scene di ordinaria follia a Roma. Bastone vs pietra: 1-1… Nel frattempo il sindaco del Pd dorme. Serve riportare un po’ di ordine e rispetto delle regole. Che dite?", scrive il leader della Lega a corredo del post. Per la Capitale infatti non è il primo episodio. Giusto poco prima, lo stesso ghanese fermato lo scorso anno, è entrato in un bar per poi distruggerlo. La colpa dei gestori? Non avergli regalato la colazione.

Proprio così, il 46enne era già noto alle forze dell'ordine: oltre ad avere una sfilza di precedenti penali, l'uomo era stato già fermato per aver minacciato e impaurito i passanti con un grosso coltello da cucina. Anche in questo caso l'episodio è avvenuto alla stazione Termini e nel completo silenzio del sindaco del Partito democratico, Roberto Gualtieri. Ma Roma non deve fare i conti con il degrado. Da giorni non fanno che aumentare le voci contro il primo cittadino: le promesse di ripulire la città dall'immondizia non sono state rispettate. Anzi, crescono sempre di più i cinghiali che scorrazzano per le strade indisturbati.

