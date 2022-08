Ocean Viking, De Luca vieta gli sbarchi: "Focolaio Covid, tutti a bordo"

01 agosto 2022 a

Vincenzo De Luca, presidente della Campania, blocca lo sbarco della Ocean Viking a Salerno per via di un focolaio Covid. "In relazione alla nave attraccata nel porto di Salerno - senza nessuna comunicazione preventiva - è stata accertata dai primi sbarchi di migranti, la presenza di un numero elevato di soggetti positivi al Covid - ha scritto il governatore su Facebook -. Si ritiene indispensabile a questo punto - con la sola eccezione dei minori non accompagnati - il blocco degli sbarchi e lo stato di quarantena a bordo per tutti gli occupanti della nave in attesa della verifica puntuale della situazione sanitaria da parte delle competenti autorità della sanità marittima".

A bordo dell'imbarcazione ci sarebbero 387 migranti, di cui 149 minori, soccorsi nei giorni scorsi dalla Ong Sos Mediterranée. La Prefettura, insieme al Comune di Salerno, ha predisposto un piano per l'accoglienza. Piano che però, fatta eccezione per i minori, dovrà aspettare. In prima linea ci sono il prefetto di Salerno Francesco Russo, il vicesindaco di Salerno Paky Memoli e l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto.

Per ora pare che i minori non accompagnati, dopo i controlli sanitari e l'identikit eseguiti in giornata, saranno smistati in centri di accoglienza individuati dal ministero, in provincia di Salerno. Nel frattempo De Luca è stato chiaro: "Appare evidente l'esistenza di un focolaio Covid ed è doveroso impedirne l'estensione". Nei giorni scorsi lo sbarco era stato criticato da Lega e Fratelli d'Italia