Dritto e rovescio, Cruciani asfalta Macron: "Ridicolo, sulla loro pelle..."

Giuseppe Cruciani, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 10 novembre, accusa la Francia per la crisi dei rapporti con l'Italia sul caso delle navi Ong. L'atteggiamento del presidente Emmanuel Macron è "ridicolo". Perché sarà pur vero che la Ocean Viking sbarcherà a Tolone, ma come sottolinea il conduttore de La Zanzara su Radio 24, "ma è una nave su duecento milioni forse arriva nel porto di Tolone".

Insomma, attacca ancora Giuseppe Cruciani, "noi non prendiamo lezioni dalla Francia sulla umanità. È una cosa ridicola, patetica. Ci sarebbe da ridere se non fosse una situazione drammatica per queste persone che ora stanno ricattando". E ancora, vuole precisare il giornalista: "È la Francia che sta ricattando queste persone. È Macron, sono i ministri francesi, non l'Italia". "È una cosa vergognosa", tuona Giuseppe Cruciani. "E la sinistra italiana dovrebbe dire che il gioco sulla pelle degli immigrati lo sta facendo Macron, non l'Italia". La Francia, conclude il giornalista tra gli applausi del pubblico, "che a Ventimiglia come ricordava Capezzone ne ha combinate di tutti i colori e in Africa ne ha combinate di cotte e di crude. Noi da loro non vogliamo prendere lezioni di umanità".