Otto e mezzo, lo sfogo di Travaglio sui migranti: "Mi cadono le braccia"

08 marzo 2023 a

a

a

"A me cadono le braccia": Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha parlato della questione migranti con particolare riferimento al "modello inglese". In particolare, il direttore del Fatto Quotidiano con tono polemico ha detto: "Come si fa a prendere a modello la Gran Bretagna? Innanzitutto è un'isola e poi non fa più parte dell'Unione europea. Poi gli sbarchi in Gran Bretagna non sono paragonabili agli arrivi che ci sono in Italia, è molto più facile controllare l'immigrazione in Gran Bretagna".

"In caso di morte...": Meloni, stretta sui trafficanti: l'indiscrezione prima del Cdm

Parlando della premier, poi, Travaglio ha aggiunto: "Meloni ha convinto l'Europa che il problema sono gli scafisti... bè lo so anche io, lo abbiamo detto più volte. Dopodiché, una volta che hai convinto l'Europa di questo, devi cercare una soluzione, che può essere solo una delle due che conosciamo: pagare regimi feroci come quello turco e quello libico perché se li tengano nei lager e poi magari ci ricattino chiedendo certi favori oppure la condivisione nella ripartizione degli arrivi nel paese di primo sbarco che è l'Italia".

Bomba su Elly Schlein: perché non ha parlato alla Camera

"Meloni dice che la soluzione è bloccare le partenze", è intervenuta poi la Gruber. E Travaglio ha ribadito: "Si appunto, l'unico modo che conosciamo di bloccare le partenze è pagare feroci regimi perché li tengano segregati nei lager".