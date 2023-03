Cutro, Giorgia Meloni svela cosa è successo: "Guardate questa foto"

09 marzo 2023 a

"La segnalazione di Frontex è stata una segnalazione di polizia, non di salvataggio": Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Cutro, risponde ai giornalisti e alle accuse sul non aver fatto abbastanza per salvare i migranti poi morti a seguito del naufragio del 26 febbraio scorso. Riferendosi ancora a Frontex, poi, la premier ha aggiunto: "Ci ha avvisato di immigrati che stavano sbarcando, non che c'era un problema. Questi sono i fatti, poi qualcuno mi può dire 'perché Frontex segnala questa nave solo dopo tre giorni e solo dopo che è entrata in acque italiane?'".

"Prima di arrivare in acque italiane ha attraversato le acque di altre nazioni secondo la geografia", ha proseguito la presidente del Consiglio. Che poi ha sottolineato come Frontex abbia segnalato "una barca" in arrivo "in Italia", senza però avvertire su un "problema legato alla navigazione, tanto è vero che l'aereo di Frontex si allontana". A un certo punto la Meloni ha addirittura mostrato ai giornalisti presenti il suo telefono con la foto dell'imbarcazione segnalata da Frontex.

Incalzata dai cronisti, la Meloni ha ricostruito i fatti di quella notte: "La barca è arrivata davanti alle coste calabresi, e qui, a 40 metri" dalla battigia "non c'è mai stata né poteva esserci una comunicazione di possibile naufragio perché non c'era. Cosa è accaduto? Hanno atteso a largo il momento più propizio per sbarcare e non essere intercettati perché si trattava di trafficanti, in quel frangente c'è stato un incidente: si incagliano, la barca è inadeguata e succede il peggio. A quel punto intervengono le nostre autorità". La conferenza stampa, comunque, è stata piuttosto movimentata a causa di un lungo botta e risposta con i cronisti. La premier ha respinto con forza qualsiasi ricostruzione giornalistica che fa riferimento a mancanze del governo o alla volontà di non intervenire mentre accadeva il naufragio.