Aboubakar Soumahoro: "Immigrazione, come vengono rinchiusi"

23 marzo 2023 a

a

a

"Non si può continuare, a distanza di trent'anni, a ragionare di emergenza migranti: è un fenomeno strutturale e va affrontato con un progetto europeo": Aboubakar Soumahoro si è rifatto vivo nel mondo politico e parlamentare, puntando tutto sul tema dell'immigrazione. Secondo il deputato del Gruppo Misto, "serve un serio piano europeo da discutere con l'Africa".

"Nella banca di Soumahoro". Striscia smaschera il deputato: una pesante scoperta

Soumahoro, però, non vorrebbe la regolamentazione dei flussi mediante accordi con i Paesi di provenienza dei migranti, ma - come spiega il Giornale - la standardizzazione del fenomeno migratorio. In un recente video postato sul suo profilo Instagram, il parlamentare ha raccontato di essere andato a visitare il Centro per il Rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria a Roma. E ha scritto che la situazione andrebbe "sanata con l’abolizione del reato di clandestinità e l’abrogazione dei CPR". E ancora: "Le persone non possono essere rinchiuse solo perché non sono in possesso (loro malgrado) di un titolo di soggiorno. Al riguardo presenterò un’interrogazione parlamentare affinché il Ministro dell’Interno e della Salute riferiscono su questa situazione".

"Questi centri sono luoghi di marginalità, di bruttezza e di alienazione e ledono il principio di salvaguardia della libertà della persona sancito dalla nostra Carta Costituzionale - ha proseguito Soumahoro -. Qui dove le fragilità personali vengono esasperate, ho incontrato dei richiedenti asilo, donne e uomini con seri problemi di salute mentale ed episodi di autolesionismo alle spalle. Queste persone non dovrebbero essere recluse in queste condizioni".