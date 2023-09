Meloni-Salvini, retroscena Capezzone: come hanno incastrato la Ue

18 settembre 2023 a

a

a

Il gioco delle coppie per sparigliare sull'immigrazione. Sta funzionando la strategia dei due forni del centrodestra: Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen da un lato, Matteo Salvini e Marine Le Pen dall'altro. Per dirla con Daniele Capezzone, "Lampedusa chiama e Pontida risponde". Sono le due facce della stessa moneta: la premier tratta con l'Europa, il leader della Lega invece si gioca la carta della leader di Rassemblement national e così facendo spinge anche il grande nemico di quest'ultima, il presidente francese Emmanuel Macron, a prendere il toro degli sbarchi per le corna e annunciare una mobilitazione a fianco dell'Italia. E' la scossa che serviva, e anche la presidente della Commissione Ue sembra averlo capito del tutto: sull'emergenza migranti in tanti Paesi, anche quelli del "nord" si giocherà il destino delle elezioni europee del 2024.

"Meloni? Fallimento sotto gli occhi di tutti": Schlein fuori dal mondo, la lettera-harakiri