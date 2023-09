Immigrazione, la Lega: "La Germania dà soldi alle ong, non è la sola"

23 settembre 2023 a

a

a

"Siamo davanti a una gravissima ingerenza straniera in vicende interne italiane". Un comunicato della Lega punta il dito contro la Germania, accusata di sovvenzionare le Ong che trasportano migranti in Italia, ma non solo. Berlino è l'unica a farlo? "Ci sono elementi per pensare che non sia così: è doveroso e urgente fare chiarezza. L’Italia non può essere il campo profughi dell’Europa", puntualizza il partito guidato da Matteo Salvini in relazione alla notizia dei 790mila euro versati da Berlino alla Sos Humanity.

"Sono troppe le volte in cui vediamo infrangersi la solidarietà tra i cittadini europei, in nome degli interessi di pochi, a discapito di Stati sovrani e fondatori dell'Europa; specialmente sui temi dell'immigrazione - rifletteva venerdì Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega -. Non credo che i padri fondatori pensassero a questo, quando gettavano le basi per un futuro comune e per il bene dei cittadini europei. Vorremmo fossero fugati i timori del vice-presidente e ministro Matteo Salvini, ma, ahimè, sappiamo che sono parte di una grande verità che non avremmo mai voluto vedere: un Governo che finanzia addirittura, nascosto nell'ipocrisia del salvataggio, ondate migratorie".

"Non rispettate Dublino, cosa faremo": la Germania non si ferma, l'ultima vendetta sull'Italia

"È ancora più amaro - prosegue la Bonfrisco - vedere come questa vicenda si dipani sulla pelle di migliaia e migliaia di povere persone, già vittime del crimine organizzato. Questo combinato disposto ha trasformato il Mediterraneo in un desolante cimitero. La bussola dell'Europa non può essere sostenuta dallo smarrimento politico di Sinistra europea e Verdi. Auspichiamo, senza alcuna ingerenza, un cambio di rotta politico che consenta anche alla Germania di recuperare il suo serio ruolo nelle istituzioni europee".

Sondaggio Ghisleri sui migranti? Perché Giannini non la racconta giusta

Anche dal fronte di Fratelli d'Italia arriva la denuncia contro il governo tedesco. "Trovo preoccupante e inquietante che il ministero degli Esteri tedesco abbia deciso di finanziare due progetti che finiscono per favorire l'immigrazione irregolare verso l'Italia - nota Nicola Procaccini, meloniano e co-presidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo -. Come accade per la sinistra italiana, invece di lavorare per fronteggiare il traffico di esseri umani, si finanziano attività che finiscono per agevolare l'opera di questi criminali e mettono a rischio la sicurezza delle nostre coste e dell'Italia".

Chi rifiuta il Cpr dovrà pagare 5.000 euro: migranti, ecco che cosa cambia

"Mentre il governo italiano e le istituzioni europee cercano di trovare soluzioni per fronteggiare il continuo flusso di immigrati clandestini verso l'Europa - conclude Procaccini -, la Germania 'gioca' a farsi bella finanziando attività su cui è necessario fare massima chiarezza".