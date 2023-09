Immigrazione, "operazione Tjehenu": la proposta dell'ammiraglio De Felice

29 settembre 2023 a

L'Europa deve lanciare l'Operazione Tjehenu per combattere i trafficanti di uomini, droga e armi. La proposta, dalle pagine di Libero, è firmata dall'ammiraglio di divisione Nicola De Felice.

L'emergenza migranti è una fonte di business inesauribile e anello di una catena criminale internazionale dalle proporzioni colossali. Una macchina di guerre e caos che hanno come terminale le coste d'Europa, con l'Unione europea di fatto oggetto di ricatto.

Per questo, spiega De Felice. Bruxelles deve prendere in considerazione al più presto "un approccio multidimensionale" che consiste da un lato in "operazioni di contrasto alla tratta degli esseri umani e all’immigrazione illegale - nelle acque territoriali e alle sue strutture logistiche a terra della Tunisia", e dall'altro in politiche di assistenza agli Stati regionali nello sviluppo di capacità di "sorveglianza, controllo e contrasto alla tratta degli esseri umani, al traffico illegale di migranti, di droga ed armi nelle aree di competenza".