L'accordo con l'Albania è studiato in tutta Europa

16 ottobre 2024 a

a

a

«Devo ricordare che ormai le politiche migratorie del governo italiano sono diventate le politiche migratorie dell’Unione europea». È durante la replica nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue, che Giorgia Meloni rivendica, non senza un certo compiacimento, il protocollo siglato con Tirana per portare i migranti in Albania. Parole che trovano conferma nell’interesse che l’iniziativa sta suscitando a livello continentale. Già, perché a visitare il centro di Gjader e l’hot spot nel porto di Shenjin non c’erano solo giornalisti italiani, ma anche stranieri. Soprattutto francesi e inglesi. E di testate importanti, come France 24, l’Economist, il Telegraph e il Times. Tutti lì per verificare eventuali criticità dell’operazione, ma anche per capire bene come funziona e a che punto sia replicabile altrove. (...)



Clicca qui registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Fausto Carioti