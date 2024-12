Cruciani a Dritto e rovescio, "cosa mostrano le immagini di Ramy": ovazione in studio

13 dicembre 2024 a

A Dritto e rovescio, su Rete 4, Paolo Del Debbio mostra il video esclusivo dell'inseguimento che ha portato alla morte del 19enne Ramy Elgaml in via Ripamonti, a Milano, e che ha scatenato la rivolta degli immigrati di prima e seconda generazione nel quartiere Corvetto.

Nelle immagini si vede la gazzella dei carabinieri dietro la moto lanciata a tutta velocità con un 22enne tunisino alla guida e, dietro di lui, il giovane di origini egiziane poi deceduto. Secondo il tunisino, lo scooter sarebbe stato speronato dalla vettura delle forze dell'ordine. Per questo motivo attualmente sono sotto indagine proprio i carabinieri.

Queste immagini, riflette Giuseppe Cruciani in studio da Del Debbio, "sono molto significative perché ci mostrano una cosa, anzi due cose". Innanzitutto, spiega il conduttore de La Zanzara su Radio 24, "che tutto questo non sarebbe successo e questo ragazzo non sarebbe morto se quel ragazzo là che guidava la moto si fosse fermato all'alt dei carabinieri o comunque se si fosse fermato davanti alle sirene spiegate dei carabinieri. Non so se fosse un posto di blocco, non si sa bene. Non sarebbe accaduto nulla se lui avesse fatto una cosa che tutti noi facciamo: quando c'è una gazzella dei carabinieri che ci intima l'alt, o che ci dice di fermarci o ci rincorre ci fermiamo".

"Ecco il video dell'inseguimento di Ramy": l'inseguimento, che cosa si vede davvero | Guarda

In calce al video pubblicato sui social, i commenti dei telespettatori sono tutti in difesa dei carabinieri e in accordo con il punto di vista di Cruciani. "Delinquenti. E chi li difende: delinquenti allo stesso livello. Ivi compresi certi politici che sono andati al funerale", "Elementare. Tutto il resto è vomitevole", "Cruciani mi inchino a te", "Spiegate a Sommi (Luca Sommi, ndr) che se uno scappa da un posto di blocco non si sa la natura di chi scappa. Lo si sa solo DOPO..!", "Ultima considerazione: il video fa vedere quanto hanno rischiato i carabinieri che si guadagnano lo stipendio per inseguire dei delinquenti che magari giocano sfrontatamente con la propria vita e quella degli altri", "Se scappi ad un posto di blocco è perché hai paura di aver commesso qualche reato, se scappi e’ i carabinieri o polizia ti insegue fa il suo dovere per togliere i delinquenti dalle strade, se poi ti schianti la colpa non è delle forze dell’ordine ma tua che sei scappato