Marassi, nordafricani stuprano un italiano: la verità dietro la rivolta in carcere

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine: sul posto sono accorsi numerosi agenti della polizia penitenziaria, pattuglie della polizia di Stato, carabinieri, polizia locale e diversi mezzi del 118. Le strade intorno all’istituto sono state chiuse. La presenza delle forze dell’ordine è stata dunque massiccia, per gestire la situazione e garantire la sicurezza sia dei detenuti che del personale penitenziario.

Il bilancio è di due agenti di polizia penitenziaria rimasti contusi in modo non grave agli arti e trasportati all’ospedale Galliera in codice verde. Non vi sarebbero stati, visto il caos, tentativi di evasione. «Noi insegnanti eravamo dentro e ci hanno chiuso in un’aula per proteggerci. Non ho mai vissuto nulla di simile», ha raccontato Simonetta Colello, insegnante da 18 anni all’interno dell’istituto penitenziario genovese. «I detenuti erano tantissimi e c’erano solo due agenti - lamenta Colello -. Non c’era modo di comunicare con l’esterno. Abbiamo visto vetri rotti, lanci di oggetti, scene di vera violenza».

Poco prima delle 16, quando la rivolta era ormai sedata, al piano terra della seconda sezione del carcere, che comprende anche aule scolastiche, lo scenario lasciato era quello della totale devastazione. Anche le celle sono state distrutte. Secondo le prime stime dei sindacati di polizia penitenziaria, vi sarebbero oltre 100mila euro di danno.