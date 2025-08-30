Bergamo, immigrato nudo in strada sotto la pioggia: scoppia il caso politico

Libero logo
sabato 30 agosto 2025
2' di lettura

Immagini di ordinaria follia, quelle riprese dai passanti a Bergamo. Qui, per le vie, è stato immortalato un uomo completamente nudo sotto la pioggia. Come dimostra il filmato, si tratta di una persona straniera. Stando alla ricostruzione del Corriere della Sera, l'uomo, dopo essersi svestito all’altezza dei Giochi Preziosi in via XX Settembre, ha passeggiato nudo sotto il temporale. Almeno fino a quando non sono intervenuti i carabinieri. 

"Nella multietnica e accogliente Bergamo c’è spazio anche per passeggiate particolari", il commento del consigliere della Lega Alessandro Carrara. A intervenire anche la sindaca Elena Carnevali. Su Facebook la prima cittadina ha replicato al Carroccio trasformando la vicenda in un caso politico. 

"Come accaduto a Bergamo, era già successo alcuni anni fa a Seriate. In entrambi i casi - scrive la sindaca - la persona è stata presa in carico e affidata ai servizi psichiatrici. La differenza, oggi, è solo che la persona non era di pelle bianca. A Seriate governava un’amministrazione di centrodestra, a Bergamo una di centrosinistra: ma allora non ricordo di aver letto gli stessi commenti che oggi alcuni esponenti politici diffondono sui social (il riferimento è, in particolare, ai commenti social dei consiglieri della Lega Alessandro Carrara e Alberto Ribolla, ndr). Il punto non è il colore della pelle, né chi governa una città. Il problema reale è la condizione di salute mentale, che riguarda persone fragili, che richiede attenzione, e soprattutto servizi sanitari anche dopo il ricovero. È una sfida che tutte le comunità si trovano ad affrontare, indipendentemente dai confini e dal colore politico delle amministrazioni".

Bergamo, picchiano e investono con l'auto un 24enne: l'aggressione in un video

Orio al Serio, indagine per "istigazione al suicidio": ombre sulla morte di Andrea Russo

Orio al Serio, la testimonianza atroce su Andrea Russo: "Agghiacciante, non guardate fuori"

Bergamo, l'uomo risucchiato dal motore è il 35enne Andrea Russo