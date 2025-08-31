Ospita il migrante in casa e lui la sfratta: beffata l'attivista di sinistra

Una vera e propria beffa quella subita da un'attivista di sinistra. La donna, Estibaliz Kortazar, ha ospitato nella propria abitazione un senzatetto marocchino. Peccato che dopo poche settimane lui l'abbia sfrattata lasciandola in mezzo a una strada. La malcapitata è l'attivista del movimento di estrema sinistra Podemos. "Uno psicopatico che mi ha rovinato la vita - lo ha definito la donna in occasione di un'intervista al quotidiano spagnolo 20 Minutos -. L’ho incontrato nell’associazione dove faccio volontariato. Si è offerto di pagarmi 350 euro al mese". Il 48enne ha pagato l’affitto il primo anno, poi ha smesso di pagare.

"Non puliva la sua stanza, né le aree comuni, si portava le pentole col cibo in camera, alzava la tv a tutto volume e cantava nel cuore della notte, solo per infastidirmi. Ha rubato, rotto i mobili". E alla fine, il colpo di scena: "Ha cambiato le serrature di casa. La procedura di sfratto è stata sospesa fino al 31 dicembre 2025".