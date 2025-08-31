Ospita il migrante in casa e lui la sfratta: beffata l'attivista di sinistra

Una vera e propria beffa quella subita da un'attivista di sinistra. La donna, Estibaliz Kortazar, ha ospitato nella propria abitazione un senzatetto marocchino. Peccato che dopo poche settimane lui l'abbia sfrattata lasciandola in mezzo a una strada. La malcapitata è l'attivista del movimento di estrema sinistra Podemos. "Uno psicopatico che mi ha rovinato la vita - lo ha definito la donna in occasione di un'intervista al quotidiano spagnolo 20 Minutos -. L’ho incontrato nell’associazione dove faccio volontariato. Si è offerto di pagarmi 350 euro al mese". Il 48enne ha pagato l’affitto il primo anno, poi ha smesso di pagare.
"Non puliva la sua stanza, né le aree comuni, si portava le pentole col cibo in camera, alzava la tv a tutto volume e cantava nel cuore della notte, solo per infastidirmi. Ha rubato, rotto i mobili". E alla fine, il colpo di scena: "Ha cambiato le serrature di casa. La procedura di sfratto è stata sospesa fino al 31 dicembre 2025".
Ilaria Salis ringrazia la Ong che non rispetta la legge: "Mediterranea ha fatto bene"Violare la legge? Perché no. Almeno secondo Ilaria Salis. Per l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra...
Un caso che ha avuto grosse ripercussioni sulla sua vita. Kortazar è stata costretta ad andare da uno psicologo e ora teme il peggio: "Anche se non mi ha fatto niente, potrebbe farlo in futuro". Da qui lo sfogo tutt'altro che di sinistra: "La legge protegge più gli abusivi". Da qui la decisione di dare vita a una petizione su Change.org per accelerare le procedure per sfrattare i "ladri di case". Insomma, l'attivista ha provato sulla propria pelle l'effetto delle politiche della sua amata sinistra.