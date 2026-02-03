Spagna, la sinistra esce allo scoperto: "Vogliamo la sostituzione etnica"

Finalmente svelato il segreto di Pulcinella. In Spagna la sinistra parla apertamente di sostituzione etnica. Il loro obiettivo è quello di scacciare i "parassiti fascisti" dal Paese, far entrare vagonate di immigrati, regolarizzarli e concedere loro la cittadinanza per farli votare per loro. No, non è una teoria del complotto. È quanto dichiarato da Irene Montero, eurodeputata di Podemos, il partito della sinistra radicale.

"Vorrei chiedere ai migranti e vittime di razzismo di non lasciarci soli con tutti questi fascisti - ha dichiarato l'ex ministra per le Pari opportunità nel corso di un evento pre-elettorale a Saragozza, capoluogo dell'Aragona -. E certo che vogliamo che votino, certo che sì. Abbiamo fatto ottenere i documenti, la regolarizzazione e ora puntiamo alla cittadinanza o a cambiare la legge affinché possano votare. Ovviamente! Speriamo con la teoria della sostituzione di poter spazzare via i fascisti e i razzisti da questo Paese con i migranti, con i lavoratori. Certo he voglio che ci sia una sostituzione! La sostituzione dei fascisti! La sostituzione dei parassiti! E che possiamo farlo con le persone di questo Paese. Qualunque sia il colore della loro pelle, che siano cinesi, neri, marroni, con tutte le compagne che lavorano in questo Paese".