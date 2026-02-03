Libero logo
Spagna, la sinistra esce allo scoperto: "Vogliamo la sostituzione etnica"

di
martedì 3 febbraio 2026
Spagna, la sinistra esce allo scoperto: "Vogliamo la sostituzione etnica"

1' di lettura

Finalmente svelato il segreto di Pulcinella. In Spagna la sinistra parla apertamente di sostituzione etnica. Il loro obiettivo è quello di scacciare i "parassiti fascisti" dal Paese, far entrare vagonate di immigrati, regolarizzarli e concedere loro la cittadinanza per farli votare per loro. No, non è una teoria del complotto. È quanto dichiarato da Irene Montero, eurodeputata di Podemos, il partito della sinistra radicale.

"Vorrei chiedere ai migranti e vittime di razzismo di non lasciarci soli con tutti questi fascisti - ha dichiarato l'ex ministra per le Pari opportunità nel corso di un evento pre-elettorale a Saragozza, capoluogo dell'Aragona -. E certo che vogliamo che votino, certo che sì. Abbiamo fatto ottenere i documenti, la regolarizzazione e ora puntiamo alla cittadinanza o a cambiare la legge affinché possano votare. Ovviamente! Speriamo con la teoria della sostituzione di poter spazzare via i fascisti e i razzisti da questo Paese con i migranti, con i lavoratori. Certo he voglio che ci sia una sostituzione! La sostituzione dei fascisti! La sostituzione dei parassiti! E che possiamo farlo con le persone di questo Paese. Qualunque sia il colore della loro pelle, che siano cinesi, neri, marroni, con tutte le compagne che lavorano in questo Paese".

L'intervento di Irene Montero

