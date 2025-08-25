Ilaria Salis ringrazia la Ong che non rispetta la legge: "Mediterranea ha fatto bene"

Violare la legge? Perché no. Almeno secondo Ilaria Salis. Per l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana, le ong fanno bene a disubbidire. Lo conferma un suo post su Facebook, arrivato dopo che Mediterranea Saving Humans ha disatteso l'ordine del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo di Roma di sbarcare i 10 migranti che si trovavano a bordo a Genova. Il comandante e il capo missione hanno infatti diretto la nave verso Trapani, fregandosene delle autorizzazioni.

"L’assegnazione di porti inutilmente lontani per le ONG cariche di naufraghi sofferenti è un atto di viltà fascista che infligge dolore insensato e copre di vergogna l’Italia intera. La disumanità, la sopraffazione e l’umiliazione del prossimo fatte a politica", ha scritto la Salis prima di complimentarsi con la ong: "Ben ha fatto Mediterranea Saving Humans a non obbedire. Grazie. Che sia d’esempio anche nei piccoli grandi gesti della vita di ciascuna di noi".