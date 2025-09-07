Libero logo
GiorgioArmani
JannikSinner
Gaza

Di tendenza

Shakira, la borseggiatrice terrore di Venezia: perché è di nuovo libera

domenica 7 settembre 2025
Shakira, la borseggiatrice terrore di Venezia: perché è di nuovo libera

1' di lettura

 Si chiama Shakira, borseggiatrice famosa a Venezia poiché, a soli 20 anni, ha collezionato ben 65 procedimenti penali per furto con destrezza. E però è sempre in giro. Nonostante il tribunale veneto le avesse intimato di non entrare più in città visti i precedenti, a inizio agosto era stata ribeccata fra i canali. Era così stata arrestata ancora una volta. Finita davanti al giudice, il pm aveva chiesto per lei una condanna a un anno e sei mesi per la violazione della prescrizione. La giudice ha invece deciso per un anno, con rito abbreviato. Pena sospesa, ovviamente. E Shakira à di nuovo libera.

Fuori dal coro, "Jennifer Lopez": la ladra rom che sconvolge l'Italia

L’Italia è il “Bel Paese”, il giardino più verde d’Europa, visitato ogni anno da m...

La premiazione Venezia 82, Leone d'Oro a "Father, Mother, Sister, Brother" di Jim Jarmusch

Artista schierato Piero Pelù attacca Meloni e governo: "Quando si indigna"

Follia a Venezia Venezia, borseggiatori denunciano i cittadini: "Filmati senza consenso"

tagpickpocketveneziaborseggiatricishakira venezia

La premiazione Venezia 82, Leone d'Oro a "Father, Mother, Sister, Brother" di Jim Jarmusch

Artista schierato Piero Pelù attacca Meloni e governo: "Quando si indigna"

Follia a Venezia Venezia, borseggiatori denunciano i cittadini: "Filmati senza consenso"

ti potrebbero interessare

5236x3491

Venezia 82, Leone d'Oro a "Father, Mother, Sister, Brother" di Jim Jarmusch

8640x5760

Piero Pelù attacca Meloni e governo: "Quando si indigna"

491x272

Venezia, borseggiatori denunciano i cittadini: "Filmati senza consenso"

440x264

Venezia, Elsa Calabrese senza vestiti: come si presenta sul Red Carpet