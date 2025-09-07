Shakira, la borseggiatrice terrore di Venezia: perché è di nuovo libera

Si chiama Shakira, borseggiatrice famosa a Venezia poiché, a soli 20 anni, ha collezionato ben 65 procedimenti penali per furto con destrezza. E però è sempre in giro. Nonostante il tribunale veneto le avesse intimato di non entrare più in città visti i precedenti, a inizio agosto era stata ribeccata fra i canali. Era così stata arrestata ancora una volta. Finita davanti al giudice, il pm aveva chiesto per lei una condanna a un anno e sei mesi per la violazione della prescrizione. La giudice ha invece deciso per un anno, con rito abbreviato. Pena sospesa, ovviamente. E Shakira à di nuovo libera.