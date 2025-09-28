Matteo Salvini, la proposta: "Per gli immigrati un permesso a punti"

Permesso di soggiorno a punti. L’immigrazione è uno dei temi di questo secolo. Decreti flussi, manifestazioni e polemiche politiche provano a tracciare quello che vogliamo essere. Dalla grande sostituzione fino alla remigrazione il dibattito è aperto. In questi termini il vicepresidente del Consiglio, ieri mattina ai microfoni di Mattino Cinque News su Canale 5, Matteo Salvini è entrato a gamba tesa sulla questione.

«Come Lega e governo stiamo lavorando», ha detto, «per il permesso di soggiorno a punti come la patente di guida così se commetti reati o infrazioni ti tolgo i punti e alla fine viene rispedito nel tuo Paese». Il leader leghista non si è fermato aggiungendo di volere «che gli immigrati che commettono reati non scontino la pena qui, ma nel loro luogo di origine così che non dobbiamo mantenerli con le nostre tasse in carcere». Una battuta anche sul Ponte sullo Stretto: «Conto per i primi di novembre che ci sia l’ok definitivo e l’apertura dei lavori».

Le prime avvisaglie sulla questione arrivano dal lontano 2010. Nel febbraio di 15 anni fa veniva chiesto, in tempo due anni, agli stranieri arrivati in Italia di imparare la lingua italiana, conoscere la Costituzione, far studiare i figli nelle scuole italiane e di essere in regola con il fisco. Un iter di 24 mesi per ottenere un punteggio di 30 punti in modo da regolarizzarsi. I promotori all’epoca? L’allora ministro dell’interno, il leghista Roberto Maroni, e quello del welfare, il forzista Maurizio Sacconi. Un provvedimento che fece stracciare le vesti ai progressisti a partire da Livia Turco. «Il permesso di soggiorno a punti», disse l’ex ministro della salute, «sarà una forca caudina che ostacolerà l’integrazione e favorirà l’irregolarità». Un grande classico, rimasto invariato, della sinistra. Nel 2011 fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il relativo regolamento atto a disciplinare il sopracitato accordo di integrazione tra lo Stato e lo stranieri. Crediti in base alla conoscenza dell’italiano.