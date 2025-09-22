Immigrazione, Sara Kelany fa impazzire la sinistra: "62% di sbarchi in meno"

In Italia "accanto alla nostra caratteristica fondamentale, che è quella di essere ancora fortemente attaccati alle nostre matrici culturali e valoriali, abbiamo un governo che da tre anni è corso ai ripari rispetto a una deriva che potrebbe diventare drammatica. È un governo che ha preso le redini rispetto a quella che è la gestione ferma dei flussi migratori. Stiamo governando i flussi legali e abbiamo interrotto quelli irregolari, stiamo lottando senza quartiere contro i trafficanti di uomini, contro l'immigrazione irregolare. I dati sono molto confortati, abbiamo registrato un meno 62% degli sbarchi sul suolo nazionale". Lo ha detto la deputata Sara Kelany di Fratelli d'Italia, intervenendo a 'Fenix'.

"L'Europa negli ultimi 30 anni ha subito una pressione migratoria molto forte, di forte matrice islamica, anche, che non ha saputo affrontare conservando i propri principi. Vuoi per ideologia, vuoi per mancanza di capacità di lettura di determinati segnali", ha affermato, parlando dell'"incapacità di governare i flussi migratori con la contestuale incapacità di fare poi integrazione sui territori".