Salvini in tribunale per il caso Open Arms: "Scoperto ora, il regalo della sinistra"

Matteo Salvini di nuovo in tribunale. "L’11 dicembre, tre giorni dopo l’Immacolata, 14 giorni prima del Santo Natale, tre giorni prima del mio compagna di figlia, come regalo la sinistra mi manda a processo in Corte di Cassazione". Il motivo? Il caso Open Arms. "Quel processo" - spiega il leader della Lega in Calabria in vista delle Regionali - dura una giornata e "può finire in due maniere: o confermano l’assoluzione e mi impegno a tornare a Lamezia a festeggiare perché non ho commesso reato e difeso i confini e l’onore del mio Paese, nell’altra ipotesi potrebbe cancellare 268 pagine di assoluzione e rimandarmi a processo dove rischio una condanna fino a sei anni di carcere. In quel caso, tornerò lo stesso a Lamezia Terme a festeggiare perché ho difeso il mio Paese".
Il vicepremier, in Calabria per la chiusura della campagna elettorale di Roberto Occhiuto, ha rilevato di aver saputo "poche ore fa" la data del processo in Cassazione sul ricorso presentato dalla Procura di Palermo contro la sua assoluzione. Il ministro era stato assolto in primo grado dall'accusa di sequestro di persona per lo sbarco negato a 147 migranti nel 2019.
Successivamente però la Procura si era avvalsa del "saltum" ricorrendo direttamente in Cassazione. Per la Procura, infatti, il verdetto di assoluzione non confutava la ricostruzione dei fatti prospettati dall'accusa, che erano dunque accertati, ma si limitava, interpretando male leggi e convenzioni internazionali, a dire che l'Italia non aveva l'obbligo di assegnare alla nave spagnola un porto sicuro (Pos). Da qui il ricorso alla procedura "per saltum".