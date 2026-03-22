Napoli, ufficiale accusato di agevolare le pratiche per fare entrare immigrati clandestini

Farebbe parte di un gruppo di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina Giuseppe Cantisano, il direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro d’Area Metropolitana di Napoli e della provincia di Salerno. È questa l’ipotesi di reato che ha spinto la polizia di Napoli a dare esecuzione a una ordinanza di interdizione temporanea dalle attività di qualsiasi pubblico ufficio, per la durata di dodici mesi, emessa dal giudice per le indagini preliminari partenopeo nei suoi confronti. L’uomo è indagato per corruzione nell’esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri d’ufficio. Secondo gli inquirenti fa parte di un gruppo dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina insieme ad altri indagati già destinatari di provvedimenti emessi nell’ambito della medesima indagine ed eseguiti lo scorso 9 marzo. Le indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile hanno documentato come i responsabili del collaudato sistema criminale, tra i quali il direttore indagato, hanno accettato beni di lusso, viaggi e utilità di vario tipo in cambio della produzione di documentazione che agevolasse le pratiche di ingresso dei cittadini extracomunitari. In carcere ci sono già quindici indagati e altri tre sono ai domiciliari.

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L’inchiesta risale al 9 marzo scorso quando la polizia ha proceduto all’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal Gip di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 18 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento all’immigrazione clandestina pluriaggravato, falso e truffa. Destinatari della misura cautelare della custodia in carcere sono un dipendente dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli e diversi titolari di aziende agricole che hanno messo a disposizione, quali datori di lavoro, le proprie realtà aziendali per false assunzioni di cittadini extra Ue. Sono stati inoltre sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari alcuni collaboratori dei principali indagati, nonché mediatori stranieri.

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