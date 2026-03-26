Reggio Emilia, l'immigrato nudo in strada: come terrorizza la donna al volante

Scene surreali e sconcertanti da Reggio Emilia: un uomo completamente nudo si è messo a correre in circonvallazione, salendo sulle auto in transito e danneggiando il lunotto di alcune di queste.

Il fattaccio è accaduto mercoledì poco dopo le 13 e il video dell'uomo, un immigrato, è diventato nel giro di pochi minuti virale sui social, generando decine e decine di commenti scandalizzati. Il giovane è sbucato dalla stazione centrale senza vestiti e scalzo. Quindi ha attraversato l'incrocio tra viale Piave e piazzale Tricolore, tra gli sguardi increduli di passanti e automobilisti. Diversi hanno filmato la scena.

Il protagonista di questa bizzarra, scandalosa sessione di jogging si è diretto poi verso viale Umberto I dove è stato bloccato dalla polizia locale. L'uomo è stato poi affidato alle cure mediche dell'ambulanza e portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova, dove è stato sottoposto a Tso. Gli accertamenti per identificarlo e per capire i motivi del gesto sono tuttora in corso.

In diversi lo hanno immortalato e pubblicato foto e video sui social, rimbalzati come detto su diverse pagine locali prima e nazionali poi. In pieno delirio, ha anche spintoe una macchina, con la conducente terrorizzata, ed è quindi salito sul lunotto e il tetto di altre auto in sosta.