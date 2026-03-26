Libero logo
Santanchè
Iran
Azzurri
Referendum Giustizia

Reggio Emilia, l'immigrato nudo in strada: come terrorizza la donna al volante

giovedì 26 marzo 2026
Reggio Emilia, l'immigrato nudo in strada: come terrorizza la donna al volante

1' di lettura

Scene surreali e sconcertanti da Reggio Emilia: un uomo completamente nudo si è messo a correre in circonvallazione, salendo sulle auto in transito e danneggiando il lunotto di alcune di queste.

Il fattaccio è accaduto mercoledì poco dopo le 13 e il video dell'uomo, un immigrato, è diventato nel giro di pochi minuti virale sui social, generando decine e decine di commenti scandalizzati. Il giovane è sbucato dalla stazione centrale senza vestiti e scalzo. Quindi ha attraversato l'incrocio tra viale Piave e piazzale Tricolore, tra gli sguardi increduli di passanti e automobilisti. Diversi hanno filmato la scena.

Il protagonista di questa bizzarra, scandalosa sessione di jogging si è diretto poi verso viale Umberto I dove è stato bloccato dalla polizia locale. L'uomo è stato poi affidato alle cure mediche dell'ambulanza e portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova, dove è stato sottoposto a Tso. Gli accertamenti per identificarlo e per capire i motivi del gesto sono tuttora in corso.

In diversi lo hanno immortalato e pubblicato foto e video sui social, rimbalzati come detto su diverse pagine locali prima e nazionali poi. In pieno delirio, ha anche spintoe una macchina, con la conducente terrorizzata, ed è quindi salito sul lunotto e il tetto di altre auto in sosta.

tag
reggio emilia
immigrazione

Sicurezza e immigrazione nel mirino Toghe, "ora azione più invasiva". Tam tam, arriva la "vendetta" su sicurezza e immigrazione?

Presa di posizione Immigrazione, le toghe rosse con i medici anti-Cpr: "Buona pratica"

Dopo il caso di Ravenna Certificati anti-Cpr, la contromossa di FdI: "Eliminare la visita medica preventiva"

ti potrebbero interessare

Napoli, ufficiale accusato di agevolare le pratiche per fare entrare immigrati clandestini

Napoli, ufficiale accusato di agevolare le pratiche per fare entrare immigrati clandestini

Michele Zaccardi
Roma, l'orrore dell'iraniano contro la moglie: "Lo dice l'Islam", come l'ha ridotta

Roma, l'orrore dell'iraniano contro la moglie: "Lo dice l'Islam", come l'ha ridotta

Sea Watch 5 ferma in rada: accertamenti in corso, il sospetto

Sea Watch 5 ferma in rada: accertamenti in corso, il sospetto

Certificati anti-Cpr, la contromossa di FdI: "Eliminare la visita medica preventiva"

Certificati anti-Cpr, la contromossa di FdI: "Eliminare la visita medica preventiva"

Redazione