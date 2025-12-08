Immigrazione, mossa della Lega: "Esame per diventare italiani"

Requisiti più stringenti per la richiesta della cittadinanza italiana, norme «anti-maranza», ampliamento dei casi in cui è prevista la revoca, stretta sui ricongiungimenti. Sono i punti principali della proposta di legge della Lega sulla cittadinanza, a prima firma del deputato Jacopo Morrone e del capogruppo Riccardo Molinari. Il testo, depositato a Montecitorio, punta a modificare le norme attuali che disciplinano la materia, ovvero la legge del 1992 sulla cittadinanza e il “Testo unico per l’immigrazione”.
Una decisione, quella di presentare la legge, nata «dopo la sconfitta della sinistra all’ultimo referendum», ha spiegato Morrone illustrando i punti cardine del provvedimento. Nel testo leghista si dispone tra l’altro che per poter diventare italiano, una volta raggiunta la maggiore età, si deve superare un esame di integrazione. Inoltre, tra i requisiti più stringenti, i leghisti prevedono quello di non avere condanne o procedimenti penali per delitti non colposi.
Non solo. Perché la proposta di legge la proposta di legge allunga il periodo minimo di residenza legale in Italia per ottenere la cittadinanza e introduce nuove cause di revoca, tra cui una condanna definitiva oltre i 5 anni o superiore a 3 per reati di violenza di genere, stupro, maltrattamenti contro familiari e conviventi, stalking, revenge porn, nonché quelli cosiddetti «culturalmente motivati», come la costrizione o induzione al matrimonio, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili o la tratta di esseri umani. L’esame per ottenere la cittadinanza, secondo il testo, serve a verificare l’effettiva integrazione nonché la conoscenza delle regole sociali e giuridiche minime: contenuti e modalità della prova sono stabiliti dal ministero dell’Interno.
La Lega propone di raddoppiare, da 2 a 4 anni, il periodo minimo di residenza legale in Italia per i minori, figli o discendenti di secondo grado di italiani, per chiedere la cittadinanza al raggiungimento della maggiore età. Per quanto riguarda gli stranieri adulti, si propone di raddoppiare da 2 a 4 anni il periodo di residenza legale per chi ha un genitore italiano per nascita, da 3 a 10 per gli stranieri nati in Italia, da 4 a 8 peri cittadini Ue e da 5 a 10 per gli apolidi.
Per quanto riguarda invece le procedure amministrative, si propone di accorciare i termini, con una riduzione da 24 a 12 mesi (prorogabili fino a 24 anziché 36). Inoltre la Lega chiede di ridurre da 10 a 2 anni il termine per l'adozione della revoca della cittadinanza, ed elimina l'impossibilità di revoca se l'interessato non possiede o non può acquisire un’altra cittadinanza. Una stretta è prevista anche sui ricongiungimenti familiari. Infine la Lega punta a estendere a ogni familiare da ricongiungere l’obbligo di assicurazione sanitaria. Immediata la reazione indignata della sinistra.
«La Lega prosegue la sua crociata anti-migranti, non curante che migliaia di giovani nati qui ne sono privi. È una vergogna che i partiti di governo non vogliano affrontare questa piaga sociale che produce cittadini di serie B» attacca il capogruppo di Avs in commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti. «Ricordo ai solerti leghisti che la sinistra non ha perso il referendum dello scorso giugno che chiedeva di ridurre da 10 a 5 gli annidi residenza legale per richiedere la cittadinanza, vista la consistenza delle astensioni, mentre tra i votanti oltre il 65 per cento si è espresso per il sì.La stretta leghista non produrrà ordine e sicurezza ma solo più conflitti per la società» conclude Zaratti.