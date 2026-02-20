Sea Watch, Matteo Piantedosi contrattacca: "Impugniamo le sentenze per valorizzare la giustizia"

Il governo risponde alle toghe e, dopo la sentenza del tribunale di Palermo, è pronto a fare ricorso. "Noi fino adesso, e continueremo a farlo, abbiamo praticato il confronto con questo tipo di sentenze impugnandole, quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio e quindi quando è stato possibile l'abbiamo impugnato, quindi anche in questo caso faremo così", ha detto chiaro e tondo Matteo Piantedosi a margine dell'inaugurazione del nuovo ufficio territoriale Polmetro della Questura di Roma alla stazione Termini. Il riferimento è a quanto successo nei giorni scorsi sulla Sea-Watch, con le toghe che hanno condannato l'Italia a risarcire con 76 mila euro la ong proprietaria della nave capitanata nel 2019 da Carola Rackete.
E sul blocco navale ipotizzato, il titolare del Viminale ha ricordato che si tratta "di un'ipotesi normativa che adesso farà il suo giro nelle aule parlamentari e quindi è una cosa completamente diversa. Io segnalo solo che con le politiche di questo governo c'è una progressiva riduzione degli arrivi irregolari. Guardate i numeri che riguardano anche quest'anno il calo degli sbarchi, quindi vuol dire che il complesso delle iniziative che stiamo mettendo in campo sta dando ragione alle politiche del governo".
Oltre al tema immigrazione, il braccio di ferro tra toghe ed esecutivo si consuma sul referendum del 22 e 23 marzo. "Io credo che un'occasione come quella referendaria sia sempre una grande opportunità per un esercizio di democrazia, dove ci si confronta nella discussione. A volte i toni tendono a inasprirsi, come è normale che sia in democrazia, da una parte e dall'altra - ha affermato in riferimento alle parole di Gratteri -. La cosa bella è che tra un mese i cittadini avranno l'opportunità di confrontarsi su un progetto molto importante - ha concluso -. L'unico invito che mi sento di fare è quello di andare a votare e votare secondo quelli che sono i propri convincimenti".