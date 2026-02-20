Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sea Watch, Matteo Piantedosi contrattacca: "Impugniamo le sentenze per valorizzare la giustizia"

venerdì 20 febbraio 2026
Sea Watch, Matteo Piantedosi contrattacca: "Impugniamo le sentenze per valorizzare la giustizia"

2' di lettura

Il governo risponde alle toghe e, dopo la sentenza del tribunale di Palermo, è pronto a fare ricorso. "Noi fino adesso, e continueremo a farlo, abbiamo praticato il confronto con questo tipo di sentenze impugnandole, quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio e quindi quando è stato possibile l'abbiamo impugnato, quindi anche in questo caso faremo così", ha detto chiaro e tondo Matteo Piantedosi a margine dell'inaugurazione del nuovo ufficio territoriale Polmetro della Questura di Roma alla stazione Termini. Il riferimento è a quanto successo nei giorni scorsi sulla Sea-Watch, con le toghe che hanno condannato l'Italia a risarcire con 76 mila euro la ong proprietaria della nave capitanata nel 2019 da Carola Rackete.

E sul blocco navale ipotizzato, il titolare del Viminale ha ricordato che si tratta "di un'ipotesi normativa che adesso farà il suo giro nelle aule parlamentari e quindi è una cosa completamente diversa. Io segnalo solo che con le politiche di questo governo c'è una progressiva riduzione degli arrivi irregolari. Guardate i numeri che riguardano anche quest'anno il calo degli sbarchi, quindi vuol dire che il complesso delle iniziative che stiamo mettendo in campo sta dando ragione alle politiche del governo".

Sea Watch, Simonetta Matone: "Telefonate a Lamorgese, sedeva lei al Viminale"

"Telefonate a Luciana Lamorgese". Simonetta Matone risponde così dopo la decisione del Tribunale d...

Oltre al tema immigrazione, il braccio di ferro tra toghe ed esecutivo si consuma sul referendum del 22 e 23 marzo. "Io credo che un'occasione come quella referendaria sia sempre una grande opportunità per un esercizio di democrazia, dove ci si confronta nella discussione. A volte i toni tendono a inasprirsi, come è normale che sia in democrazia, da una parte e dall'altra - ha affermato in riferimento alle parole di Gratteri -. La cosa bella è che tra un mese i cittadini avranno l'opportunità di confrontarsi su un progetto molto importante - ha concluso -. L'unico invito che mi sento di fare è quello di andare a votare e votare secondo quelli che sono i propri convincimenti". 

Sea Watch, il presidente del Tribunale che ha condannato l'Italia è l'autore del libro anti-referendum

Imparziale ma non troppo. Sì, perché Piergiorgio Morosini, presidente del tribunale di Palermo che ha cond...
tag
matteo piantedosi
sea watch

Ospite della Gruber Otto e Mezzo, la toga Morosini punta il dito contro il governo: "Mi sento di intervenire"

La scoperta Sea Watch, il presidente del Tribunale che ha condannato l'Italia è l'autore del libro anti-referendum

Risarcimento danni Sea Watch, Simonetta Matone: "Telefonate a Lamorgese, sedeva lei al Viminale"

ti potrebbero interessare

Boom di stranieri che tentano di rapire i nostri figli

Boom di stranieri che tentano di rapire i nostri figli

Andrea Muzzolon
Sea Watch, Simonetta Matone: "Telefonate a Lamorgese, sedeva lei al Viminale"

Sea Watch, Simonetta Matone: "Telefonate a Lamorgese, sedeva lei al Viminale"

Sea Watch, Ilaria Salis scende in campo per Rackete: "Disobbedienza civile"

Sea Watch, Ilaria Salis scende in campo per Rackete: "Disobbedienza civile"

Redazione
L'aria che tira, Laura Boldrini e l'imbarazzante difesa di Carola Rackete: "Lei, con i soldi..."

L'aria che tira, Laura Boldrini e l'imbarazzante difesa di Carola Rackete: "Lei, con i soldi..."

Redazione