Immigrazione, la clamorosa sentenza che ribalta tutto: chi verrà mandato in Albania

Un altro obiettivo centrato per le politiche migratorie del governo Meloni: la Corte Costituzionale ha dato ragione all’esecutivo bocciando il ricorso della Cassazione sui trattenimenti dei migranti irregolari nei Cpr. La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dagli ermellini. Lo straniero accusato di reati può stare nei Cpr anche se chiede asilo. Dunque chi ha presentato domande di protezione pretestuose ed è un pericolo per la sicurezza può essere trattenuto per decisione di un questore.
È un passo verso espulsioni più rapide.La questione impatta sul braccio di ferro tra magistratura e governo, dopo l’inaugurazione dei centri in Albania. Il caso simbolo riguarda un migrante irregolare con un pesante curriculum criminale trasferito a Gjadër: dopo due domande di protezione (ritenute infondate dal questore di Roma), la Corte d’Appello di Roma annullò il provvedimento. Trasferito al Cpr di Bari, la Questura emise una terza misura restrittiva per rischio di fuga e per la sicurezza dell’ordine pubblico.
Immigrazione, Sara Kelany inchioda la sinistra: "Ora chiedete scusa agli italiani""Il Parlamento europeo ha dato il via libera all'avvio dei negoziati interistituzionali sulla direttiva rimpatr...
Proprio questo terzo provvedimento, oggetto di ricorso della Cassazione, è stato respinto dalla Consulta.Si tratta di un tassello importante nella politica di contrasto all’immigrazione illegale, che si aggiunge all’ok dell’Europa al modello Albania e ai rimpatri rapidi.Sara Kelany (responsabile Immigrazione e sicurezza di Fratelli d’Italia) ha commentato: “Da oggi sarà più difficile rimettere gli irregolari in libertà”. E ancora: “Immigrati irregolari che hanno commesso stupri, rapine, furti atti osceni di fronte a dei minori, liberati dal trattenimento per evidenti ragioni ideologiche di una certa parte della magistratura”. Kelany ha aggiunto: “Di fronte al parere della Consulta, la sinistra se ne faccia una ragione” e “Non basta chiedere asilo politico per restare in Italia. No signori, non basta: dovete averne diritto, rispettare le regole, adeguarvi al nostro sistema valoriale, giuridico, ordinamentale”.