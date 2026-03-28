Immigrazione, la clamorosa sentenza che ribalta tutto: chi verrà mandato in Albania

Un altro obiettivo centrato per le politiche migratorie del governo Meloni : la Corte Costituzionale ha dato ragione all’esecutivo bocciando il ricorso della Cassazione sui trattenimenti dei migranti irregolari nei Cpr. La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dagli ermellini. Lo straniero accusato di reati può stare nei Cpr anche se chiede asilo. Dunque chi ha presentato domande di protezione pretestuose ed è un pericolo per la sicurezza può essere trattenuto per decisione di un questore.

Proprio questo terzo provvedimento, oggetto di ricorso della Cassazione, è stato respinto dalla Consulta.Si tratta di un tassello importante nella politica di contrasto all’immigrazione illegale, che si aggiunge all’ok dell’Europa al modello Albania e ai rimpatri rapidi.Sara Kelany (responsabile Immigrazione e sicurezza di Fratelli d’Italia) ha commentato: “Da oggi sarà più difficile rimettere gli irregolari in libertà”. E ancora: “Immigrati irregolari che hanno commesso stupri, rapine, furti atti osceni di fronte a dei minori, liberati dal trattenimento per evidenti ragioni ideologiche di una certa parte della magistratura”. Kelany ha aggiunto: “Di fronte al parere della Consulta, la sinistra se ne faccia una ragione” e “Non basta chiedere asilo politico per restare in Italia. No signori, non basta: dovete averne diritto, rispettare le regole, adeguarvi al nostro sistema valoriale, giuridico, ordinamentale”.