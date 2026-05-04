Giorgia Meloni a Erevan, "l'immigrazione fuori controllo incide sulla democrazia"

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha proposto di creare con i Paesi del Mediterraneo allargato un forum sul modello della Comunità Politica Europea. Nel suo intervento alla plenaria del vertice dell'organizzazione a Yerevan, Meloni ha sottolineato l'importanza di collaborare "non solo con i Paesi che la pensano come noi ma anche con il nostro vicinato geografico".

Ciò "dal punto di vista dell'Italia significa concentrarsi molto di più sul nostro vicinato mediterraneo", ha aggiunto il presidente del Consiglio, che ha suggerito quindi di dar vita a un forum sul modello della Cpe "concentrato nello spazio geografico del mediterraneo allargato". Ciò consentirebbe, ha spiegato Meloni, di "affrontare le cause alla radice delle migrazioni ed evitare che si ripeta una situazione come quella del 2015".

"Sappiamo che flussi migratori incontrollati mettono sotto pressione la sicurezza dei cittadini e, quando vengono sfruttati come minaccia ibrida, anche la stabilità degli Stati - ha quindi sottolineato Meloni -. Ma non è tutto: incidono anche sull'economia, mettendo sotto pressione le risorse pubbliche e influenzando il mercato del lavoro. Indeboliscono la competitività, aumentando l'incertezza e le tensioni sociali. Sono anche legati all'energia, perché molti flussi provengono da regioni instabili che sono cruciali per i nostri approvvigionamenti energetici. In definitiva, tutto questo incide sulla qualità delle nostre democrazie".

Durante il panel dal titolo "Maintaining European unity and coherence in times of polycrisis", la premier ha ricordato: "Quando i cittadini percepiscono che sfide importanti non sono governate, perdono fiducia nelle istituzioni. E quando la fiducia si erode, le persone diventano più vulnerabili alla manipolazione, incluso l'uso malevolo dell'intelligenza artificiale. Quindi non è solo migrazione: è migrazione, economia, democrazia, competitività, energia, sicurezza. Se prendiamo uno qualsiasi di questi temi, possiamo collegarli tutti allo stesso modo".

La cooperazione, ha messo in guardia la leader di Fratelli d'Italia, è "una condizione indispensabile" per affrontare le crisi, a partire da quella migratoria, ha detto. "Negli ultimi anni abbiamo fatto passi importanti a livello dell'Unione europea: abbiamo un nuovo patto sull'asilo, una nuova definizione di Paesi terzi sicuri, e stiamo lavorando a un nuovo regolamento sui rimpatri che ci aiuterà anche con soluzioni innovative, come quelle che l'Italia sta cercando di proporre. Abbiamo fatto progressi anche a livello del Consiglio d'Europa, dove lavoriamo per aggiornare l'interpretazione delle convenzioni, scritte molti anni fa. E a livello della Comunità politica europea, con Keir Starmer, abbiamo promosso una dichiarazione che ha già raccolto 31 firme. Nella proposta presentata con Starmer, la posizione è chiara: dobbiamo combattere i trafficanti, evitare il ripetersi di una crisi come quella del 2015 e cooperare con i Paesi di origine e di transito".