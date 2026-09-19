Medici anti-Cpr, Ilaria Cucchi di Avs intercettata con Cocco sbotta contro i pm: "Non ho paura"

Cortocircuito rosso sulle toghe e gli immigrati. La Procura di Ravenna indaga sui medici anti-Cpr che redigevano falsi certificati per far uscire i migranti dai centri, dalle carte emergono i legami con diversi esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra, cui la parlamentare Ilaria Cucchi, e da sinistra scatta la protesta violentissima contro la magistratura, solitamente "intoccabile".

"Caro Pubblico ministero di Ravenna che sta indagando sui medici nei Cpr - scrive la Cucchi, senatrice di Avs e sorella di Stefano -, lei ha compiuto un atto che va contro l'articolo 68 della Costituzione, e lo ha fatto consapevolmente. Ha acquisito le mie conversazioni telefoniche con il dottor Nicola Cocco". Il riferimento è al medico di Varese che anche oggi, in una intervista su Repubblica, rivendica la bontà della sua battaglia "ideologica".