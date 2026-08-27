Casarini provoca: fa il tedesco per darci i migranti

Provoca. Si traveste da tedesco, lui. Organizza sit in per la Sea Watch. Ma l’obiettivo è sempre lo stesso: Italia come bersaglio delle ong. È l’ennesima provocazione di Luca Casarini che in un’intervista a Repubblica ha fatto il grande annuncio che stupisce solo lui: la nave “Mediterranea” batterà bandiera tedesca nella prossima missione, in solidarietà con Sea Watch e come risposta alla querelle Italia-Germania su navi umanitarie e “dublinanti”. La querelle in cui si infila è tutta politica e contro il governo italiano. «Accettiamo la sfida. La nostra nave Mediterranea (...) batte bandiera tedesca. Vogliono portare le persone da noi soccorse in Germania?». Casarini finge che non si tratti di una provocazione ma addirittura dell’accettazione della logica del governo.

La conseguenza abbastanza infantile diventa che se salire su una nave con bandiera tedesca equivale a essere già in Germania, allora lo Stato deve garantire che i migranti raggiungano quel Paese. Ovviamente Casarini non vuole essere agevolato nel suo scorrazzare in mare a caccia di migranti e pretende di dettare le regole del gioco al ministro Piantedosi. Il suo editto è questo: alle ong va assegnato immediatamente un porto vicino (Sicilia), non a cinque giorni di navigazione. L’Italia è il porto sicuro più vicino, non necessariamente il Paese di destinazione definitiva. La maggior parte dei migranti non vuole restare in Italia. Li ferma lui...