Migranti, primo rimpatrio con la nuova procedura: espulsi 23 irregolari, chi c'è tra loro

Nell'ambito delle iniziative realizzate nella cornice europea e con il coordinamento dell'Agenzia Frontex, è stata portata a termine un'operazione congiunta di rimpatrio con un volo charter diretto a Il Cairo (Egitto), organizzato dall'Italia. A bordo del charter - si legge in una nota - erano presenti 23 stranieri di nazionalità egiziana, tutti espulsi dall'Italia. In particolare, 19 erano trattenuti nei Cpr (1 a Caltanissetta-Pian del Lago,1 a Gradisca d'Isonzo, 13 a Milano-Corelli, 2 Torino - Brunelleschi, 1 a Brindisi - Restinco e 1 a Palazzo San Gervasio), 2 sono stati espulsi dalla Questura di Milano, 1 dalla Questura di Varese e 1 dalla Questura di Messina.

Il cittadino egiziano, sbarcato sulle coste di Lampedusa il 7 luglio scorso ed espulso dalla Questura di Messina, è il primo al quale, definita la fase giurisdizionale, è stata applicata la "procedura accelerata di asilo e rimpatrio in frontiera" introdotta dal Patto Migrazione e Asilo del giugno scorso. Gli stranieri rimpatriati "hanno pregiudizi di polizia e precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. L'operazione - prosegue la nota - è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione con la Repubblica Araba d'Egitto, in base a un accordo di collaborazione in materia migratoria, che prevede la riammissione, con la possibilità di utilizzare voli charter, per eseguire il rimpatrio dei cittadini egiziani giunti illegalmente in Italia. L'Accordo prevede che le procedure per stabilire l'identità delle persone di cui si richiede la riammissione possano essere svolte sul territorio egiziano".