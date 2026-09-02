Humanity 2, la Ong tedesca se ne frega delle leggi: il Viminale respinge l'assalto a Lampedusa

Fermata un'altra Ong tedesca a Lampedusa: si tratta della Humanity 2, dell’organizzazione Sos Humanity. Per le autorità italiane, non avrebbe dato “comunicazione immediata dell’operazione di soccorso al centro di coordinamento del soccorso marittimo competente”. La Ong, però, non ci sta e definisce la decisione italiana “una mossa politicamente motivata volta a ostacolare le operazioni di ricerca e soccorso”. A dirlo Ikram Jarmouni, membro dell’equipaggio a bordo della nave. All’inizio dell’anno la Ong aveva chiesto 900mila euro per mettere in mare la nuova barca.
Questa volta la nave ha recuperato 71 persone al largo della Libia. E Jarmouni ha dichiarato che durante l’intervento sarebbero stati avvistati “tre cadaveri che galleggiavano in acqua” e che “queste morti sono il risultato diretto della scelta dei governi europei di impedire a tutti i costi alle persone di raggiungere le coste europee, invece di creare percorsi sicuri”. Subito dopo la notizia del fermo amministrativo, la Ong ha annunciato che farà ricorso.
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Secondo la Sos Humanity, durante il secondo intervento, 59 persone sarebbero state spinte a bordo da soggetti sconosciuti che si sarebbero poi allontanati, provocando una situazione di emergenza, con alcuni migranti rimasti feriti. Secondo l’organizzazione, le autorità sarebbero state informate dopo che la situazione era stata messa sotto controllo. Di questo, però, al momento non ci sono conferme.