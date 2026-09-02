Ceuta, "espulsi 3 jihadisti": aveva ragione Meloni, ko per Sanchez

Aveva ragione Giorgia Meloni: tra i migranti entrati irregolarmente a Ceuta, exclave spagnola in Marocco, chi sono anche terroristi. A confermare i timori sul rischio di infiltrazioni jihadiste che ha portato il governo italiano a sospendere lo spazio Schengen con Madrid è il ministro degli Esteri Antonio Tajani al suo arrivo a Wicklow, in Irlanda, dove si tiene la riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Ue. "Dovremo affrontare la questione mediterranea, il terrorismo, l'immigrazione irregolare. Naturalmente dobbiamo parlare anche della situazione a Ceuta e le presenze anche jihadiste che ci sono state e ci sono. C'è un pericolo, tant'è che i servizi spagnoli hanno espulso 3 persone che erano considerate collegate all'Isis", ha spiegato il capo della Farnesina al suo arrivo.

Da sinistra, però, si continua a sottovalutare il pericolo o addirittura ignorarlo, preferendo la difesa d'ufficio al "compagno" Pedro Sanchez, leader del PSOE e pezzo grosso dei socialisti europei. Tanto che sarebbero in corso interlocuzioni gli eurodeputati dei gruppi Sinistra Ue, Socialisti e Democratici (S&D) e Verdi su una missione comune a Ceuta. Secondo quanto confermato da diverse fonti parlamentari, gli scambi si stanno sviluppando su impulso del gruppo The Left a cominciare dagli eurodeputati della Commissione LIBE del Parlamento europeo, che ha già affrontato la crisi migratoria di Ceuta in una seduta straordinaria. La data dell'iniziativa non è ancora stata decisa ma potrebbe cadere nella settimana verde del Pe, dal 21 al 25 settembre, e comunque non prima di un'altra missione nell'exclave a cui stanno lavorando le dirigenti di Podemos Irene Montero e Isabel Serra per i prossimi 9 e 10 settembre.