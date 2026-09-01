Ostia, militanti di Gioventù Nazionale filmano il degrado: stranieri li minacciano

Attimi di paura e tensione davanti all’ex Colonia Vittorio Emanuele III di Ostia, nel X Municipio, uno stabile occupato illegalmente. Un gruppo di militanti di Gioventù nazionale era arrivato sul posto per documentare lo stato di degrado dell'area, quando è stato avvicinato e intimidito da alcune persone di origine straniera provenienti dall’interno dell’immobile. A raccontare l'accaduto è Il Secolo d'Italia che racconta come gli stranieri abbiano imposto ai militanti di non riprendere nonostante si trovassero sul suolo pubblico.

Venezia, la rivolta degli islamici: niente moschea, bloccano tutto Bengalesi in rivolta. Se non verrà costruita la nuova moschea, la comunità di Venezia &egra...

Da lì diversi momenti di agitazione fino all'arrivo dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto per garantire e tutelare l’incolumità dei giovani, ripristinando l’ordine al di fuori della struttura. "È gravissimo che ad alcuni ragazzi venga impedito, attraverso minacce e intimidazioni, di documentare da una strada pubblica lo stato di degrado di un bene della città", fa sapere in una nota Pietrosilvio Cipolla, presidente del circolo di Gioventù Nazionale Ostia.

Barca Ong con 42 migranti a bordo verso Crotone: chi c'è tra i finanziatori Alla nave delle Ong Louise Michel, con a bordo 42 immigrati, soccorsi in mare dopo la segnalazione di Alarm Phone nel Me...