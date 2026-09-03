Treviso, la fontana dell'archistar? Doccia per immigrati: il video indigna la città

Quella è la porta. È stato netto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Quell’immigrato c...

Per di più, i cittadini lamentano di venire spesso minacciati per il solo fatto di denunciare quanto sta accadendo. Non solo, perché da tempo una banda di minorenni, tutti dai 14 ai 16 anni, ha scelto proprio l’Appiani come teatro dove lasciarsi andare ad atti di vandalismo contro i plateatici dei bar e intimidazioni verso i coetanei che passano in zona.

I residenti hanno così deciso di farsi sentire a suon di Pec spedite a Comune, comando della Polizia locale e Prefettura: "Da tempo un gruppo di persone staziona e pernotta stabilmente nell’area (Appiani ndr) - si legge - il numero delle persone presenti è progressivamente aumentato e si verificano episodi ricorrenti di abbandono rifiuti e degrado dell’area".