Dritto e rovescio, l'immigrata scatena il caos: "E' solo colpa degli italiani"

"La colpa è semplicemente degli italiani, perché noi che arriviamo qua non è che sappiamo le strade. Siete voi che ci mettete nei centri di accoglienza: se ci mettete sulla strada sbagliata, sbagliamo. Se ci mettete sulla strada giusta, facciamo le cose giuste. Io sono l'esempio perfetto".

Marylise, camerunense arrivata in Italia nel 2019, negli studi di Rete 4 a Dritto e rovescio, ospite di Mario Giordano (che per una sera sostituisce l'indisponibile Paolo Del Debbio, il conduttore titolare) spara ad alzo zero non solo contro Antonio Maria Rinaldi, economista ed ex europarlamentare della Lega oggi transitato in Futuro nazionale, anche lui presente al dibattito, ma contro tutta l'Italia. Parole un tanto al chilo che fanno infuriare i telespettatori a casa.

"Questi dibattiti sono pane per la tv. Se fosse per me io non li farei mai. Perché questi signori di colore che si lamentano accusano, condannano, minacciano gli italiani, non hanno diritto di parola. Se rimangono in Italia devono stare zitti, altrimenti via nel Camerun", scrive un utente su X. "La signora ha perfettamente ragione in linea di principio ma non porta in fondo il ragionamento. Nessuno deve essere fatto entrare in Italia, tanto meno essere lasciato libero sul territorio, se non dimostra di padroneggiare la lingua, la cultura, la storia e le regole italiane", aggiunge un altro. E ancora: "Troppe parole. Se non vieni regolarmente non entri. Punto. Si fanno troppe parole, ci vogliono le leggi appropriate. Proviamo Vannacci se fallisce anche lui come la Meloni vorrà dire che siamo destinati al fallimento e ne trarremmo le conseguenze", "'Come fa Vannacci ad essere all'8%?', si chiedono", "Se costei si riferisce al fatto che gli ospitati a spese nostre non possono sapere che qui da noi in Italia non si ruba/borseggia/rapina/violenta/ammazza e che quindi, se lo fanno, è colpa nostra che non gliel'abbiamo spiegato, vorrebbe spiegarci dove al mondo è lecito farlo?".

L'immigrata se la prende poi direttamente con Roberto Vannacci: "Se i politici vanno in giro a dire 'remigrazione', non è che sistemate le cose, la remigrazione non le sistema. Un politico non porta problemi, li risolve. Da anni c'è questo problema dell'immigrazione, fatevi una domanda: perché continuano ad arrivare immigrati in Italia? La domanda è questa". "Colpa degli italiani", chiosano all'unisono Giordano e Rinaldi.