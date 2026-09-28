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Maranza, pugno duro di FdI: se delinque, via i sussidi alla famiglia

lunedì 28 settembre 2026
Maranza, pugno duro di FdI: se delinque, via i sussidi alla famiglia

1' di lettura

Basta con i sussidi alle famiglie dei “maranza”. Lo prevede il disegno di legge, firmato dal senatore Matteo Gelmetti, presentato da Fratelli d’Italia a Palazzo Madama il 18 settembre e adesso in attesa di assegnazione alle commissioni.

Il provvedimento si compone di sei articoli e punta a introdurre un sistema di responsabilizzazione dei genitori dei minorenni coinvolti in procedimenti penali, collegando in determinati casi la condanna del minore alla sospensione di alcuni benefici economici comunali non essenziali.

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Il Comune, prevede il testo, dispone la sospensione del beneficio quando il minore sia stato condannato, «anche in primo grado», a una pena detentiva non inferiore a un anno. Sulla stessa linea, ma con una formulazione più netta, si muove anche la Camera. L’obiettivo è fare in modo che la revoca dei sussidi avvenga «automaticamente».

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