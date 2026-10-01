L'Aria Che Tira, Mieli e il retroscena su Schlein: "Misteriosamente ora chiede le elezioni, ecco perché"

Si tiene oggi, giovedì 1 ottobre, il primo voto a scrutinio segreto alla Camera sulla legge elettorale. A parlarne Paolo Mieli ospite de L'Aria Che Tira su La7. Qui il giornalista non esclude colpi di scena: "Un voto segreto ci sarà sicuramente e da quello segreto si capirà. L'idea di andare a elezioni in tempi rapidi è un'idea tentatrice sia nella destra che nella sinistra in questo momento".
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Il motivo? Per quanto riguarda la destra, "se Giorgia Meloni capisce che l'iter per la legge elettorale è una via crucis, non ne vale la pena. Ti immagini un voto a giugno? Non ci si può muovere". Insomma, per Mieli "questa è una giornata importantissima". Dall'altra parte, "la Schlein da un po' di tempo misteriosamente chiede le elezioni subito, ad aprile, anche per togliersi dall'impiccio: prima i programmi, poi no... Non si capisce".
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Intanto - con 229 voti contrari e 151 favorevoli - l'aula della Camera ha respinto le cinque questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni alla legge elettorale all'esame dell'assemblea di Montecitorio. Al voto segreto hanno quindi partecipato 380 deputati. L'esito dello scrutinio è stato accolto da un applauso da parte dei parlamentari della maggioranza. Insomma, nessuno scossone per il governo.