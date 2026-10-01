L'Aria Che Tira, Mieli e il retroscena su Schlein: "Misteriosamente ora chiede le elezioni, ecco perché"

Si tiene oggi, giovedì 1 ottobre, il primo voto a scrutinio segreto alla Camera sulla legge elettorale. A parlarne Paolo Mieli ospite de L'Aria Che Tira su La7. Qui il giornalista non esclude colpi di scena: "Un voto segreto ci sarà sicuramente e da quello segreto si capirà. L'idea di andare a elezioni in tempi rapidi è un'idea tentatrice sia nella destra che nella sinistra in questo momento".